Waarom Lexus stopt met de grote kenmerkende grille

Hetgeen waardoor je een Lexus direct herkent, gaat verdwijnen.

Sinds 2012 herken je een nieuwe Lexus al van honderden meters afstand. Niet aan de badge, niet aan de koplampen, maar aan die agressieve, haast gevouwen spindelgrille die het front domineert. Sinds zijn debuut op de LF-Gh conceptauto is dit het gezicht van het merk. Daar komt verandering in.

De wisseling van de wacht was al zichtbaar op de LBX. De vorm van de spindel zit er nog wel in, maar de vele spaken missen. De nieuwe conceptauto’s die Lexus laat zien op de Tokyo Mobility Show gaan nog een stap verder. Je moet goed kijken om de Lexus-nieren erin terug te vinden.

Koichi Suga, de baas van de ontwerpafdeling van Lexus, legt aan het Britse Top Gear uit waarom Lexus breekt met de jarenlange ontwerpstandaard. “Toen we aan de spindelvormige grille begonnen, hebben we die op elke auto gemonteerd. Toen vroeg voorzitter Akio Toyoda op een gegeven moment: ‘Waarom maken jullie elke keer hetzelfde ontwerp?”’, zegt de ontwerpbaas. Je voelt de passief agressieve toon van de doorgaanse goedlachse Toyoda al in de vraag.

De nieuwe grille van Lexus

Suga vervolgt: ”Hij zei tegen me: ‘Je moet de spindel breken.’ Dus toen ontwierpen we de LBX en begonnen we geleidelijk de vorm van de spindel te ontwikkelen. Sindsdien hebben we geprobeerd de icoon in te voeren, maar op een andere manier.”

Zo ook bij de nieuwe conceptauto’s. ”Dit is het nieuwe design, het nieuwe voorstel”, zegt Suga. Akio’s wil is wet en dus is er nu een wat ingetogenere grille. Wie goed kijkt, zie nog wel de uitsneden van de grille, maar de grote spindel is er wel uit.

Jammer, want zo’n herkenbare grille houdt de Lexus-modellen weg bij de eenheidsworst die de auto-industrie op dit moment is. De conceptauto’s kunnen wat dat betreft prima van een Chinees nieuw merk zijn. Of zit de vorm nog genoeg in de showmodellen om er een Lexus in te zien? Laat het hieronder weten!

Hoofdfoto: Lexus RC 300H gespot door @078spotter