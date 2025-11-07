Waarom Lexus stopt met de grote kenmerkende grille

Hetgeen waardoor je een Lexus direct herkent, gaat verdwijnen.
Sinds 2012 herken je een nieuwe Lexus al van honderden meters afstand. Niet aan de badge, niet aan de koplampen, maar aan die agressieve, haast gevouwen spindelgrille die het front domineert. Sinds zijn debuut op de LF-Gh conceptauto is dit het gezicht van het merk. Daar komt verandering in.
De wisseling van de wacht was al zichtbaar op de LBX. De vorm van de spindel zit er nog wel in, maar de vele spaken missen. De nieuwe conceptauto’s die Lexus laat zien op de Tokyo Mobility Show gaan nog een stap verder. Je moet goed kijken om de Lexus-nieren erin terug te vinden.
Koichi Suga, de baas van de ontwerpafdeling van Lexus, legt aan het Britse Top Gear uit waarom Lexus breekt met de jarenlange ontwerpstandaard. “Toen we aan de spindelvormige grille begonnen, hebben we die op elke auto gemonteerd. Toen vroeg voorzitter Akio Toyoda op een gegeven moment: ‘Waarom maken jullie elke keer hetzelfde ontwerp?”’, zegt de ontwerpbaas. Je voelt de passief agressieve toon van de doorgaanse goedlachse Toyoda al in de vraag.
De nieuwe grille van Lexus
Suga vervolgt: ”Hij zei tegen me: ‘Je moet de spindel breken.’ Dus toen ontwierpen we de LBX en begonnen we geleidelijk de vorm van de spindel te ontwikkelen. Sindsdien hebben we geprobeerd de icoon in te voeren, maar op een andere manier.”
Zo ook bij de nieuwe conceptauto’s. ”Dit is het nieuwe design, het nieuwe voorstel”, zegt Suga. Akio’s wil is wet en dus is er nu een wat ingetogenere grille. Wie goed kijkt, zie nog wel de uitsneden van de grille, maar de grote spindel is er wel uit.
Jammer, want zo’n herkenbare grille houdt de Lexus-modellen weg bij de eenheidsworst die de auto-industrie op dit moment is. De conceptauto’s kunnen wat dat betreft prima van een Chinees nieuw merk zijn. Of zit de vorm nog genoeg in de showmodellen om er een Lexus in te zien? Laat het hieronder weten!
Hoofdfoto: Lexus RC 300H gespot door @078spotter
Reacties
kniesoor zegt
Vind de ‘oude’ grille wel erg in-your-face. Dus dat-ie iets terughoudender wordt is niet zo erg. ‘M helemaal overboord kieperen zou dan weer zonde zijn, vanwege de herkenbaarheid. Kortom : lijkt me geen slechte ontwikkeling.
Huib zegt
Als trouwe Lexus klant (meerdere GS’en nu een RX) vind ik het wel OK dat Lexus een nieuwe weg in slaat. Dhr Toyoda heeft wel gelijk, waarom zou je altijd maar hetzelfde doen? Ik zou het persoonlijk wel mooi vinden als Lexus zich niet alleen maar onderscheid door een grille maar door een ontwerptaal die afhankelijk van het model altijd een zekere sierlijkheid, luxe, snelheid en kwaliteit uitstraalt. Waar de nadruk op ligt kan van model tot model verschillen. Geen opgeschaalde eenheidsworst als bij Audi maar individuele uitstraling van een bepaalde klasse waarvan je zegt, dat kan alleen maar een Lexus zijn.
mashell zegt
Het probleem met het Lexus design buiten de karakteristieke grille is dat je vaak denkt “dat had ook gewoon een Toyota kunnen zijn”. Ze hebben heus mooie coupés maar de sedans en SUV’S zijn vrij standaard Japanse auto’s, degelijk maar karakterloos. Doen de Koreanen en ook Chinezen inmiddels beter.