Tesla bouwt eigen batterijen in ‘geheim lab’

De wapenwedloop voor de beste batterij is los.

Gezien het feit dat Tesla tegenwoordig bijna een synoniem is voor de elektrische auto, zou je wellicht denken dat Tesla zelf ook alle batterijen bouwt voor haar modellen. Doch dat klopt niet, want de Amerikaanse autofabrikant betrekt haar accu’s al jaren van toeleverancier Panasonic en meer recentelijk ook met LG Chems. De deal met Panasonic is wel een beetje ingewikkeld, want Tesla is wél eigenaar van Gigafactory 1 waar batterijen van de band afkomen, doch Panasonic is officieel eigenaar van de productielijnen in diezelfde fabriek. Big business is gonna big business…

Toch wil Tesla stiekem zelf haar eigen batterijen gaan bouwen, zo liet Elon Musk in zoveel woorden in juni al weten. Het bedrijf wil haar lot in eigen handen hebben en niet afhankelijk zijn van andere partijen. Dat gaat zover dat Tesla ook bezig is om te kijken of het zich kan inmengen in de winning van grondstoffen voor batterijen. Maar Musk wilde daar verder niet teveel over kwijt, waarschijnlijk omdat hij zijn plannen niet wil laten dwarsbomen door de concurrentie.

Wel is dankzij de kwaliteitspublicatie Electric Autonomy inmiddels duidelijk geworden dat Tesla stiekempjes het Canadese Hibar Systems heeft overgenomen. Hibar Systems werd al in de jaren ’70 opgericht door Duits-Canadees Heinz Barall en specialiseert zich in de fabricage van batterijen. In april kreeg het bedrijf nog een beurs van de Canadese overheid ter waarde van twee miljoen Canadese Dollars om een efficiënt fabricageproces voor Li-Ion batterijen te ontwikkelen, specifiek bedoeld voor massa-opslag van elektrische energie.

Tesla heeft de deal niet zelf bekend gemaakt, maar Electric Autonomy kwam erachter dat het bedrijf sinds oktober als een dochteronderneming van Tesla geregistreerd is, nadat het bedrijf op 16 september haar eigen website uit de lucht haalde. Het verhaal past in het plaatje dat CNBC eerder dit jaar schetste waarin het claimde dat Tesla in het geniep een geheim ‘batterij lab’ heeft opgezet. Sowieso sleepte het merk eerder ook al de diensten van batterij-pionier Jeff Dahn binnen en kocht het in februari Maxwell Technologies, een fabrikant van ultracondensatoren.

Musk is dus lekker bezig. Maar hij moet ook wel, want hoewel het soms wel zo lijkt zullen andere partijen ook niet stilzitten. Heb jij er vertrouwen in dat Tesla haar leidende rol in de EV-game op deze manier kan vasthouden of is het nog steeds een kwestie van tijd voordat de (nog) grotere jongens met miljarden gaan smijten en Tesla uitknijpen als een ingedroogde citroen?