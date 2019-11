Elon Musk verandert zijn naam, heeft weer geld

Kennelijk.

Elon Musk houdt nimmer op te verbazen. Onlangs claimde de visionair nog bij de Britse rechter dat hij geen cent te makken had om een schadevergoeding te betalen aan een man die hij een pedo noemde, nu geeft hij zomaar een miljoen uit aan wat bomen. Bomen; Musk plant ze, @willeme sloopt ze. Het past allemaal in het tumultueuze leven van de Muskias.

Elons laatste poging om zijn blazoen wat op te poetsen betreft zijn deelname aan een initiatief van een aantal jijbuizers om die groene kliks binnen te angelen de wereld te redden. Een aantal van deze vloggers met bij elkaar tientallen miljoenen volgers, hebben bedacht dat als al die volgers nou een Dollar overmaken om een boompje te planten, dat een enorm bos zou opleveren om CO2 uit de lucht te halen.

Elon, die wel een PR-win kon gebruiken na de bovengenoemde perikelen, besloot maar meteen dik in te zetten en een miljoen Dollar te doneren. Dat is dus goed voor een miljoen nieuwe boompjes. Na deze gulle gift veranderde de Muskias zijn Twitter-handle kortstondig naar Treelon. Als oppernerd eerste klas droeg hij de actie daarna ook nog op aan Treebeard, wat kennelijk een personage is uit The Lord of the Rings. Ik heb zelf helemaal niks met die orks en elfjes, dus ik zal Elons word maar aannemen als bond. Naast de Tesla Model S komt er dus ook een Tesla Model Bos. Waarvan akte.