Tesla slurpt alle subsidie op voor de neus van andere fabrikanten

Tesla heeft weer een sterk staaltje subsidie slurpen geëtaleerd.

Het gaat niet echt lekker met Tesla dezer dagen. Nadat eindbaas Musk uit de kast is gekomen als Republikein, mag de traditionele klandizie van het merk hem niet meer. Het zijn immers doorgaans ‘open minded’ mensen. En zoals bekend hebben die in realiteit meestal heel weinig tolerantie voor anders denkenden. Dit resulteert onder andere in vandalisme van Tesla’s en zelfs bedreigingen van Tesla Store eigenaren. Alsof die iets te maken hebben met de denkbeelden van de Muskias. Los van het feit dat iemand persoonlijk aanvallen om politieke ideeën sowieso een ernstig lelijke praktijk is natuurlijk.

Resultaat is wel dat bijna niemand een Tesla meer durft te kopen. Zoals vermaard beursanalist Jim Cramer stelt: de geijkte koper (de ‘liberals’) lust ze niet meer. Juist zij zijn immers nogal bezig met imago en uitstraling naar de buitenwereld. Vandaar ook al die stickertjes natuurlijk die afkeer van Elon proclameren.

Een beetje extra verkopen waar die te behalen vallen, kan dus geen kwaad. En dat moet Tesla in Canada ook gedacht hebben. In Canuckistan gold een aankooppremie voor een elektrische auto van 5.000 Canadese Dollars. Doch net als in Nederland, was er een pot geld beschikbaar vanuit de overheid die op een gegeven moment leeg zou raken. Dat moment kwam eerder dan voorspeld, namelijk in januari in plaats van in maart.

Klanten die gebruik wilden maken van de korting moesten dus snel zijn. En nu blijkt dat Tesla zogenaamd 8.653 auto’s heeft ‘geleverd’ in de laatste drie dagen dat de subsidie te halen viel. Een dealer in Quebec zou in drie dagen 4.000 auto’s hebben afgeleverd. Maar de wenkbrauwen zijn gefronst. Want zoveel units in die korte tijd, dat kan toch helemaal niet?

Als het een crime is, is het niet victimless. De vier dealers slurpten samen 43,1 miljoen van de nog beschikbare 71,8 miljoen op. Vertegenwoordigers van andere fabrikanten hadden hier geen rekening mee gehouden. De manier waarop de subsidie werkt is dat de dealer het bedrag voorschiet en dan daarna terugvraagt aan de (r)overheid op het moment dat de auto geleverd is. Echter zijn door hen nu 2.295 auto’s verkocht toen de poet onbekend voor hen al verdeeld was. Een strop van ruim 10 miljoen Dollar dus.

De Canadian Automobile Dealers Association (CADA) is nu naar de media gestapt. Zij willen dat de overheid de gedupeerde dealers compenseert. En suggereert dat een onderzoek naar de Tesla-praktijken wellicht ook verstandig is. Transport Canada gaat een en ander nu onderzoeken. Waarvan akte.