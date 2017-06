Max Verstappen post tranentrekker op Social Media

Snif...waar zijn die Tempotaschentücher.

Het is vandaag vaderdag en Max Verstappen is dat niet vergeten. Op de sociale media plaatste hij vandaag bovenstaande foto met Nêêrlans beste twee F1 coureurs ooit erop. Het bijschrift luidt als volgt:

“My dad and my biggest fan. Thank you for helping me achieve my dreams @MaVic009 #fathersday”

Aww. Of Max zijn pa ook nog een cadeautje gegeven heeft is ons niet bekend. Misschien was de Josesque bliksemstart in Canada al cadeau genoeg, maar het zou ook kunnen dat Max nog wat goodies rond had liggen slingeren in zijn nieuwe winkel. Een paar brandvrije sokken of zo bijvoorbeeld.

Jos zou dit weekend eigenlijk aan de start komen in Le Mans, maar dat feest ging niet door. Max heeft dit weekend ook geen Grand Prix op de kalender staan, dus wellicht kunnen de twee ergens een stukje gaan karten. Ik zag toevallig dat er hier en daar vaderdag-heats gratis worden weggegeven…