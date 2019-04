Enorme Porsche-collectie beschadigd door ontploffing

Een zeer tragische gebeurtenis, uiteraard niet alleen om de auto's.

Een grote gasexplosie in de Verenigde Staten heeft deze week het leven van een persoon en mogelijk een hele reeks zeldzame, waardevolle Porsches geëist. In het in North Carolina gelegen Durham raakten werkers een gasleiding die niet lang daarna de aanstichter was van een enorme ontploffing. Enkele nabijgelegen gebouwen, waarin o.a. een deel van de gerenommeerde collectie van Bob Ingram stond, stortten daardoor in.

De ontploffing vond niet direct plaats op het moment dat de werkers de leiding hadden geraakt, maar juist pas op het moment dat de brandweer op locatie was. Toen de brandweerlieden bezig waren met het evacueren van mensen, volgde de fatale klap. Door de ontploffing raakte de structuur van een van de gebouwen dusdanig beschadigd dat deze bezweek onder zijn gewicht. In totaal verlieten ongeveer twintig mensen het incident met verwondingen. Een van hen overleefde het zoals gezegd niet.



Beeld: Jason DeBruyn op Twitter

Het gebouw waar de explosie ontstond, begon zijn leven kortstondig als dealer voor het lang verdwenen automerk Studebaker. Het warenhuis daarnaast kwam op een gegeven moment in handen van Porsche-verzamelaar Bob Ingram, toen deze een goede locatie moest vinden om zijn alsmaar groter wordende collectie uit te stallen.

De collectie van Ingram wordt gezien als een van de meest toonaangevende Porsche-verzamelingen in de Verenigde Staten. De beste man heeft door de jaren heen allerhande zeldzame, spectaculaire en simpelweg begeerlijke modellen bij elkaar gesprokkeld. In totaal bestaat de collectie uit ongeveer tachtig auto’s. Hiertoe behoren o.a. het derde productie-exemplaar ooit van de Porsche 356, een 918 Spyder, een Carrera GT en een 959. Porsche zelf heeft de collectie ooit eens bestempeld als “adembenemend”, dus het moge duidelijk zijn dat het hier om zeer fijne bolides gaat.

Ingram wilde tegenover de Amerikaanse media nog niet zeggen in hoeverre zijn collectie aangetast was door het voorval.