Nieuwste optie van Rolls-Royce maakt je onzichtbaar

Wel even bijbetalen.

We hadden het afgelopen week al over een getunede Rolls-Royce Phantom. Mansory vergreep zich aan de Britse slee en liet zien hoe overbodig de tuning-versie van de Britse luxesedan eigenlijk is. Dat heeft twee redenen: ‘tuning’ en ‘Rolls-Royce’ is een combinatie die ze in Goodwood zelf niet in één zin durven noemen. Maar bovenal is het belangrijk dat je voor ‘geoorloofde’ tuning niet eens bij een extern bedrijf terecht hoeft. Sinds de nieuwe Phantom kun je zelfs je eigen gekozen artistieke kunst in het dashboard verwerken.

De opties voor de nieuwe Phantom selecteren is dan ook niet in een halfuurtje gepiept. De meest extreme opties zijn denkbaar voor de grootste Rolls sedan en de lijst wordt alsmaar groter. Rolls-Royce verwacht namelijk dat de eigenaren die hun Phantom niet naar Mansory gebracht hebben, de auto gebruiken op de traditionele manier: achterin, met een chauffeur die het rijden doet, terwijl jij achterin in alle weelde en luxe ontspant met de beste champagne en een zee van dure materialen waarmee je bevestigt: ik ben een gefortuneerd individu.

Mocht je jezelf willen isoleren, dan kan dat in principe al. Met elektrisch bedienbare gordijntjes en achterschermen kan je in elke Phantom al achterruiten verduisteren om een lekker ‘in jezelf’-sfeertje te maken. Vertrouw je echter ook je chauffeur niet, dan biedt de nieuwste optie de uitkomst: de Rolls-Royce Privacy Suite.

Het is in feite een tussenschot dat de voor- en achterstoelen scheidt. In het schot zit een dik stuk elektrochromatisch glas, waardoor met één druk op de knop het glas kan veranderen in een ondoorzichtige plaat. Daar doet Rolls-Royce in het persbericht heel wild over, maar concurrent Bentley had deze technologie al een tijdje. Helemaal niet baanbrekend dus. Maar goed, voor Rolls-Royce wel.

Ook is de achtercabine zo compleet geïsoleerd van geluid en kun je alleen met je chauffeur communiceren via de intercom. Als de chauffeur jou nodig heeft, kan hij de intercom gebruiken om je te bellen, maar als je daar geen zin in hebt kun je het belletje ook weigeren. Niet de meest gezellige optie dus als je dikke maatjes bent met je chauffeur, maar privacy is de basis voor deze nieuwe optie.

In ware Rolls-Royce-stijl is het schot luxueus afgewerkt in hetzelfde leer als de stoelen. Ook zit er hetzelfde klokje als het exemplaar dat op het dashboard te zien is. Ook de welbekende Starlight Headliner kan op aanvraag verwerkt worden in de Privacy Suite. Wat de optie gaat kosten is niet bekend.