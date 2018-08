Belgische Politie gebruikt vanaf nu Tesla’s

Uitkijken, want je zal ze niet meer horen aankomen.

Het lijkt erop dat door Tesla ineens veel instanties ervoor kiezen om elektrisch te gaan. Door de redelijk grote range en goede prestaties vallen zelfs verschillende hulpdiensten voor een sedan of SUV van het Amerikaanse merk. De Canadese of Luxemburgse politie bijvoorbeeld. In Nederland durft alleen de ambulance het nog aan om elektrisch te gaan met de Model X. Voor de politie werd geopteerd voor ‘gewone’ benzine dieselauto’s.

De Belgische politie durft echter wel elektrisch te gaan: de eenheid Zaventem heeft nu een Model S (rijtest) als dienstauto. Wat direct opvalt: de Model S in kwestie is er eentje van voor de facelift. Eentje die vanaf 2016 dus niet meer nieuw geleverd zou kunnen worden. Wat daar de redenatie achter is, wordt niet bekend. Verder krijgt het politiekorps nog een Model S als onopvallende politieauto. De politie heeft het over een acceleratietijd van 0-100 km/u in 4.5 seconden, dus zoals verwacht zijn het geen P85D’s. Range-anxiety hoeft de agenten echter geen parten te spelen, want met 400 km bereik komt de auto ver genoeg op één lading.

De politieauto’s maken deel uit van een grootschalige groene investering van het politiekorps Zaventem. De politie rijdt al met hybrides, CNG-aangedreven auto’s en elektrische fietsen rond, sinds vandaag dus ook volledig elektrische auto’s. Of het Nederland zal inspireren om ook een paar elektrische wagens aan het wagenpark toe te voegen is niet bekend.

Met dank aan Wouter en Emmerson voor de tip!