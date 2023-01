Er komen dit jaar 10.000 Cybertrucks

Positieve mensen zul je altijd hebben, deze Tesla-investeerder verwacht dit jaar nog dat er 10.000 Cybertrucks gebouwd zullen worden.

Als het gaat om elektrische auto’s, heeft Tesla natuurlijk een voortrekkersrol. Sterker nog, het merk is bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor de enorme stappen die zijn gezet met EV’s. Natuurlijk, Elon Musk maakte altijd iets te ambitieuze beloftes, maar het feit dat hij het altijd voor 90% na kwam, is erg bijzonder. Meestal blijft het bij loze beloftes.

Er is wel een hoofdpijndossier in de vorm van de Cybertruck, de elektrische pick-up van het merk. Hierbij is pijnlijk te zien dat Tesla beetje bij beetje grip op de zaak begint te verliezen. Het model is namelijk nog steeds niet verkrijgbaar, ondanks dat de concept-versie drie jaar geleden is onthuld.

10.000 Cybertrucks!

In de tussentijd is er al behoorlijk wat concurrentie. Denk aan de Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV, Ford F-150 Lightning en Rivian R1T. Vergeet niet dat Tesla mede haar succes te danken aan de voorsprong die het had op andere merken.

Maar hoe staat dan nu eigenlijk met de Cybertruck? Gaat dat bizarre apparaat nog komen of is het een slecht idee dat niet goed uitgewerkt kan worden? Volgens Gary Black (Future Fund LLC) gaat het helemaal goed komen met de elektrische bedrijfswagen. Mocht je Black niet kennen, hij zat niet in Reservoir Dogs, maar is een grote Tesla-aandeelhouder en geldt als zeer goed geïnformeerd. Volgens Black levert Tesla de eerste exemplaren in Q4 2023 uit. Sterker nog, hij gelooft dat Tesla dit jaar nog 10.000 exemplaren van de bizar gelijnde auto gaat maken.

2 miljoen orders

Volgens ingewijden is de Cybertruck in een vergevorderd stadium. De laatste betrouwbaarheidstests worden op dit moment uitgevoerd. Overigens zal de Cybertruck dan nog niet op de markt komen in 2023. Volgens Gary Black staat de levering gepland vanaf maart 2024. Dus de klanten moeten nu dus nog meer dan een jaar wachten. De elektrische pick-ups van de concurrentie kun je nu al bestellen.

Is het dat allemaal negatief? Nou, nee. Een belangrijk issue is namelijk de snelheid waarmee je kunt produceren. Dat is iets waar Tesla zich op richt. Dus qua ontwikkeling lopen ze (flink) achter op de concurrentie, maar als het straks eenmaal gaat lopen, kan het hard gaan.

Helemaal met het aantal ‘orders’ dat Tesla al heeft: meer dan 2 miljoen! We zetten orders tussen haakjes, want het zijn goedbedoelde steunbetuigingen waarbij het altijd maar de vraag is hoeveel daarvan resulteren in een keiharde bestelling.

Via: Teslarati.