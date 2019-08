Opel lanceert elektrische rallyauto op basis van Corsa-e

Weer een nieuwe niche.

Kijk, een primeur voor Opel! De Duitse autofabrikant, die sinds enkele jaren onderdeel uitmaakt van de Franse Groupe PSA, heeft vandaag de allereerste volledig elektrische rallyauto voor klantenteams onthuld. De Opel Corsa-e Rally maakt binnenkort zijn debuut op de IAA in Frankfurt.

Het spreekt voor zich dat de Corsa-e Rally is gebaseerd op de Corsa-e, maar Opel lijkt van zijn elektrische rallyauto een wel heel directe kopie te hebben gemaakt. Op technisch vlak, qua vermogen, veranderd er namelijk niets. Net als de straatversie heeft de rallyauto exact 100 kW, ofwel 136 pk. Laat het je niet op ideeën brengen als hij straks voor je deur staat.

Daar houdt het wel op met de overeenkomsten. De voorwielaangedreven Corsa-e Rally heeft bijvoorbeeld een Torsendifferentieel, McPherson veerpoten en geventileerde remschijven. Als vanzelfsprekend heeft de auto lichtgewicht plaatwerk en een rolkooi – een zogenaamde ‘fly-off’ handrem, zoals rallyauto’s deze altijd hebben, is ook aanwezig. Dit alles heeft een prijskaartje van, zo zegt Opel, “minder dan 50.000 euro”. De straatauto kost in Nederland tenminste 34.999 euro.

Samen met de onthulling van de Opel Corsa-e Rally valt de lancering van de ADAC Opel e-Rally Cup. Het kampioenschap is een initiatief van Opel en ADAC met als doel jonge rallytalenten een kans te geven een voet tussen de deur te krijgen. De Cup is opgenomen in het Duitse rallykampioenschap. Volgend seizoen gaat het kampioenschap van start.