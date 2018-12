A-Klasse slikt verkeerde brandstof, stopt na 1.305 km

Die gaat nergens meer naartoe.

Zij die in de hoogtijdagen van Top Gear net als miljarden anderen achter de buis kropen om het jolige drietal (en The Stig) de gekste capriolen uit te zien halen, zullen tot op de dag van vandaag beweren dat ieder ander autoprogramma het onderspit moet delven. Zelfs in zijn huidige vorm kan The Grand Tour niet tippen aan het BBC-programma. Toch waren “die andere programma’s” wel degelijk de moeite om te volgen, al was het alleen maar om de handige tests die zij uitvoerden.

We doelen hiermee in het specifiek op een fragment uit een aflevering van Fifth Gear, waarin producer en deeltijd-presentator, Jon Bentley, uitzoekt hoe bepaalde motoren reageren als ze de verkeerde brandstof worden gevoed. Met zijn onderzoekje toont hij aan dat dieselmotoren wel tegen een stootje kunnen, maar dat benzinemotoren iets gevoeliger zijn wanneer ze de verkeerde peut worden gegeven.

Goed, dit ‘onderzoek’ is misschien jaren geleden uitgevoerd, maar het bijtanken van de verkeerde brandstof is iets dat nog vrij regelmatig gebeurt. Wanneer je denkt dat nieuwe auto’s beter bestand zijn tegen een dergelijke vergissing, dan is deze praktisch nieuwe A-Klasse hier om het tegendeel te bewijzen. De motor van de A180 in kwestie, een benzinemodel, heeft het namelijk begeven na een foutieve tankbeurt. Het exemplaar ziet er nog zeer knapperig uit en dat is ook logisch, want de tellerstand staat momenteel op slechts 1.305 kilometer. De A-Klasse, die zeer netjes met luxe opties is uitgerust, is in maart van dit jaar op kenteken gezet.

De huidige verkoper probeert snel van de bolide af te komen, maar vraagt alsnog 19.050 euro voor de A-Klasse van de vorige generatie. Naar verluidt is enkel de motor naar de hemel, dus een grote klus zal het niet hoeven zijn. Durf jij het, of koop je liever gewoon die nieuwe?