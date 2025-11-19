EV’s in Europa: waar worden de meeste en minste verkocht?

Welke landen lopen voor en welke achter?

Ooit zaten wij Nederlanders in de top van de EV-verkopen in Europa. Ons SEPP-systeem, het voordeel op de bijtelling en de goed verzorgde laadinfrastructuur zorgden voor een rap begin. Inmiddels is de EV-storm in Nederland wat gaan liggen. Hoe gaat dat in andere landen?

Een onderzoekje van TradingPedia op basis van cijfers van de ACEA biedt antwoorden. We zien bijvoorbeeld dat Noorwegen nog altijd Europees kampioen EV Kopen is. 90,8 procent van alle nieuwverkochte auto’s in 2025 (januari tot en met september) is elektrisch. Tevens dalen de benzine, hybride en diesel verkopen geleidelijk. Dit lijkt nog steeds het eerste Europese land te worden waar alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s worden verkocht.

Contrast in het Oosten

Hoe anders kan het gaan binnen een continent? Nou, behoorlijk anders. In Bulgarije bewegen ze precies de andere kant op. Minder dan 10 procent van de nieuwverkochte auto’s is volledig elektrisch. Ook de hybrides blijven achter, omdat Bulgaren nog maar wat graag benzineauto’s kopen.

90,63 procent van de nieuwverkochte auto’s heeft een verbrandingsmotor in Bulgarije. Sterker nog, het aandeel nieuwe benzineauto’s groeide tussen 2024 en 2025 met ruim 10 procent. Redenen hiervoor zijn een lager gemiddeld inkomen en dus de aanschafprijs, maar ook een dramatisch slecht laadnetwerk.

En Nederland dan?

Sinds het stoppen van de SEPP en de aankondiging van het normale bijtellingspercentage voor lease-EV’s is de EV-groei in Nederland flink afgevlakt. De EV-verkopen stegen tussen vorig en dit jaar wel, maar wel met maar 3,9 procent. We hebben volgens de onderzoekers wel een kritieke drempel overschreden waarbij we meer EV’s kopen dan hybrides en benzineauto’s. We doen dan ook fier mee in de top tien in de lijstjes hieronder, maar hadden we niet veel hoger kunnen staan na zo’n goed begin?

Percentage EV’s onder nieuwe auto’s

Noorwegen: 96,8 procent Denemarken: 68,73 procent Zweden: 62,04 procent Finland: 56,58 procent IJsland: 56,07 procent Nederland: 55,16 procent België: 42,67 procent Luxemburg: 34 procent Noord-Ierland: 33,54 procent Malta: 37,35 procent

Aantal nieuw verkocht in 2025 (januari – september)

Duitsland: 382.202 VK: 349.414 Frankrijk: 216.310 België: 108.221 Noorwegen: 107.606 Nederland: 93.768 Denemarken: 88.452 Zweden 72.230 Spanje: 72.062 Italië: 61.055

EV’s per 100.000 inwoners

Noorwegen: 1.914 Denemarken: 1.474 Luxemburg: 1.381 IJsland: 943 België: 920 Zweden: 678 Nederland: 511 Oostenrijk: 506 VK: 502 Duitsland: 455 Zwitserland: 398 Portugal: 353 Finland: 342 Frankrijk: 325 Malta: 259 Slovenië: 209 Spanje: 150 Italië: 103 Tsjechië: 96 Cyprus: 84 Hongarije: 83 Polen: 68 Griekenland: 62 Slowakije: 54 Estland: 49 Bulgarije: 25 Kroatië: 19

Foto’s: Audi RS e-tron GT door @ecnerualcars