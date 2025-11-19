EV’s in Europa: waar worden de meeste en minste verkocht?

Welke landen lopen voor en welke achter?
Ooit zaten wij Nederlanders in de top van de EV-verkopen in Europa. Ons SEPP-systeem, het voordeel op de bijtelling en de goed verzorgde laadinfrastructuur zorgden voor een rap begin. Inmiddels is de EV-storm in Nederland wat gaan liggen. Hoe gaat dat in andere landen?
Een onderzoekje van TradingPedia op basis van cijfers van de ACEA biedt antwoorden. We zien bijvoorbeeld dat Noorwegen nog altijd Europees kampioen EV Kopen is. 90,8 procent van alle nieuwverkochte auto’s in 2025 (januari tot en met september) is elektrisch. Tevens dalen de benzine, hybride en diesel verkopen geleidelijk. Dit lijkt nog steeds het eerste Europese land te worden waar alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s worden verkocht.
Contrast in het Oosten
Hoe anders kan het gaan binnen een continent? Nou, behoorlijk anders. In Bulgarije bewegen ze precies de andere kant op. Minder dan 10 procent van de nieuwverkochte auto’s is volledig elektrisch. Ook de hybrides blijven achter, omdat Bulgaren nog maar wat graag benzineauto’s kopen.
90,63 procent van de nieuwverkochte auto’s heeft een verbrandingsmotor in Bulgarije. Sterker nog, het aandeel nieuwe benzineauto’s groeide tussen 2024 en 2025 met ruim 10 procent. Redenen hiervoor zijn een lager gemiddeld inkomen en dus de aanschafprijs, maar ook een dramatisch slecht laadnetwerk.
En Nederland dan?
Sinds het stoppen van de SEPP en de aankondiging van het normale bijtellingspercentage voor lease-EV’s is de EV-groei in Nederland flink afgevlakt. De EV-verkopen stegen tussen vorig en dit jaar wel, maar wel met maar 3,9 procent. We hebben volgens de onderzoekers wel een kritieke drempel overschreden waarbij we meer EV’s kopen dan hybrides en benzineauto’s. We doen dan ook fier mee in de top tien in de lijstjes hieronder, maar hadden we niet veel hoger kunnen staan na zo’n goed begin?
Percentage EV’s onder nieuwe auto’s
- Noorwegen: 96,8 procent
- Denemarken: 68,73 procent
- Zweden: 62,04 procent
- Finland: 56,58 procent
- IJsland: 56,07 procent
- Nederland: 55,16 procent
- België: 42,67 procent
- Luxemburg: 34 procent
- Noord-Ierland: 33,54 procent
- Malta: 37,35 procent
Aantal nieuw verkocht in 2025 (januari – september)
- Duitsland: 382.202
- VK: 349.414
- Frankrijk: 216.310
- België: 108.221
- Noorwegen: 107.606
- Nederland: 93.768
- Denemarken: 88.452
- Zweden 72.230
- Spanje: 72.062
- Italië: 61.055
EV’s per 100.000 inwoners
- Noorwegen: 1.914
- Denemarken: 1.474
- Luxemburg: 1.381
- IJsland: 943
- België: 920
- Zweden: 678
- Nederland: 511
- Oostenrijk: 506
- VK: 502
- Duitsland: 455
- Zwitserland: 398
- Portugal: 353
- Finland: 342
- Frankrijk: 325
- Malta: 259
- Slovenië: 209
- Spanje: 150
- Italië: 103
- Tsjechië: 96
- Cyprus: 84
- Hongarije: 83
- Polen: 68
- Griekenland: 62
- Slowakije: 54
- Estland: 49
- Bulgarije: 25
- Kroatië: 19
Foto’s: Audi RS e-tron GT door @ecnerualcars
Reacties
ericc zegt
Bulgaren zijn dus de grootste petrolheads. Respect 🫡
vodgen zegt
Volgens mij klopt het lijst “Percentage EV’s onder nieuwe auto’s” niet.
Er staat dat het aandeel nieuw verkopen EV’s in NL 55,16% is.
Dit klopt niet. Het aandeel nieuwverkopen EV’s in 2025 zit nu op ca 35%.
Of wordt in het percentage de PHEV meegeteld? Dat percentage zit op ca 21%. Maar de PHEV is in mijn ogen geen EV.
flatoutmarten zegt
Begrijp nu waarom er in vakantieland Kroatië zo weinig laadpalen zijn.
mashell zegt
Zoals net vrijwel alles zijn de Scandinavische landen weer de gidslanden.
Johanneke zegt
Mwoa al ben ik ook niet tevreden met het Nederlandse immigratiebeleid, gelukkig hebben we Zweden hier niet in gevolgd.
Jozo zegt
Mooie ’tegenstelling’, hoe kouder hoe meer EV
Mike zegt
Moet Malta met ruim 37% niet op plek 8 staan of klopt het percentage niet?
Mike zegt
Klopt het aantal EV’s per 100.000 inwoners wel? Dit lijken mij erg lage aantallen als bijvoorbeeld in Noorwegen het aantal nieuwe auto’s bijna 100% is.
Mike zegt
Waarschijnlijk wordt het aantal nieuwe evs per 100.000 inwoners bedoeld. Interessanter is het om het totaal aantal EVs per 100.000 inwoners te vergelijken