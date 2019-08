EV’s zuigen alle stroom weg uit Amsterdam

Leuk man, zo'n stroominfarct.

We moeten allemaal aan de stekker van de grachtengordelelite, maar wat als diezelfde grachtengordel dadelijk zonder stroom komt te zitten? Zetten ze dan even wat dieselaggregaten aan? Volgens netwerk Alliander stijgt de vraag naar stroom in steden namelijk zo hard, dat er een ‘stroominfarct’ dreigt. Zo zou er in Amsterdam op piekmomenten tweeëneenhalf tot zes keer zoveel vraag naar stroom komen dan er nu capaciteit is. En dat allemaal dankzij de klimaatmaffia. Of nou ja, bijna allemaal.

De grote boosdoeners zijn in Amsterdam namelijk stroomslurpende datacenters, het feit dat we volgens Rob en de Jessias ‘van het gas af moeten’ en de inn de titel van dit bericht genoemde EV’s. In Amsterdam moet nieuwbouw ‘gasloos’ zijn en worden veel woonwijken ook ‘omgebouwd’. Mede dankzij keihard bijtellingsvoordeel zie je ook steeds meer EV’s in de hoofdstad. Zoals bekend streven onze politieke overlords ernaar dat in 2030 alle nieuwverkochte auto’s EV’s betreffen, dus de vraag naar stroom zal alleen maar stijgen.

Aan de aanbodzijde kunnen zonnepanelen enige soelaas bieden, maar realisten weten dat die hooguit een druppel op een gloeiende plaat opleveren. Het Amsterdamse stroomnet kan bij stroompieken nu maximaal 750 megawatt verwerken. In 2050 is een capaciteit van tenminste 2.900 megawatt nodig, zo denkt Alliander. Red de ijsjes in je ijskast, koop een auto op fossiele brandstof (via ANP/Parool).