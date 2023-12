Extra vlotte Kia Ceed GT heeft net dat beetje meer

En in deze kleurstelling val je nog op ook met deze vlotte Kia Ceed GT!

Je kan natuurlijk een Kia Sportage kopen. Schitterende auto’s tegenwoordig. Lekker ruim, het rijdt prima en veel waar voor je geld. Maar het kan zijn dat je nog niet helemaal klaar bent voor de huishoudbeurs en meer hebt met de Essen Motor Show. Zoals wij, uiteraard.

Over het algemeen zijn Kia’s niet auto’s die vaak onder handen worden genomen. Sowieso niet in Nederland. Gelukkig wonen naast Het Mooiste Land van Oiropa en kunnen we dus eenvoudig genieten van de mooie dingen die er zijn in Die Heimat.

Vlotte Kia Ceed GT

Daar is een specialist genaamd Giacuzzo. Dat bedrijf is bijzonder, omdat ze zich NIET richten op Duitse auto’s! Nee, in plaats daarvan zijn ze al tientallen jaren vooral gefocust op de Aziatische auto’s die hier geleverd worden. In dit geval hebben ze een Kia Ceed GT onderhanden genomen.

Het zijn een paar subtiele mods, met een niet al te subtiele uitwerking. De minst subtiele modificatie is uiteraard die roze wrap, waaraan de auto zijn bijnaam ‘Pink Lady’ dankt.

De velgen zijn zwart en allerminst subtiel: het zijn de Barracuda Project 3.0-wielen in de maat 8,5 x 19 met 225/35R19-banden eromheen. Dus relatief hoog qua diameter, doch smal qua loopvlak.

55 pk erbij

De auto staat iets lager op zijn wielen dankzij een setje verlagingsveren van Eibach (Pro). Als je wil kun je ook een ST X, ST XA of Eibach Pro Street-schroefset bestellen. Dan kun je de hoogte precies instellen zoals je wil.

Maar er is meer om deze vlotte Kia wat dikker te maken. De auto is voorzien van een dakspoiler, sideskirts, frontspoiler, diffusor en nog wat kleine dingetjes afgewerkt in hoogglans zwart. Het resultaat is een subtiel dikke Kia Ceed GT, alhoewel de kleurstelling het ietsje subtiel houdt.

In technisch opzicht kun je ook bij Giacuzzo terecht. De 1.6 T-GDI motor is goed voor 205 pk, maar na de installatie van een sportuitlaat met vlinderklep, BMC luchtfilter en ECU is 260 pk mogelijk. Alle spulletjes zijn bij Giacuzzo te bestellen.

