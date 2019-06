Nederlandse politie, neem deze Kodiaq RS!

En vergeet de problemen die er zijn met de Mercedes B-klasse.

De Nederlandse politie is vooralsnog niet te spreken over de Mercedes B-klasse. De hatchback is inmiddels aangepast na een klachtenregen. Het moet nog blijken of de Merc nu wel bevalt na de aanpassingen die er zijn gedaan. Misschien is een Skoda Kodiaq RS wat dat betreft een interessant alternatief voor oom agent. In het Verenigd Koninkrijk nemen ze in elk geval de proef op de som. De snelste SUV van Skoda zal door de politie daar in gebruik worden genomen.

In alle opzichten is de Kodiaq RS een interessant gegeven door de 5-0. Zo komt de SUV met een 240 pk sterke 2.0-liter dieselmotor. Daarmee sprint de Kodiaq RS in zeven tellen naar de honderd, de topsnelheid ligt op 218 km/u. Dit laatste is niet denderend, maar een chipje kan helpen. De agenten klaagden ook over het gebrek aan ruimte in de B-klasse. Dat moet met een Kodiaq RS, die in de basis een zevenzitter is, geen issue zijn. De extra stoelen hebben overigens in deze politieauto plaats moeten maken voor al het gereedschap dat de agenten nodig hebben.

De software van de Skoda zal tevens speciaal aangepast worden voor de politie. Zo werkt men aan een systeem om de zwaailampen via het touchscreen te kunnen bedienen. Naast de bekende politiestickers is de Kodiaq RS te herkennen aan zijn 20-inch velgen en RS-bumperpartij.