Niet iedereen in de F1 wil een V10-motor…

De eerste tegenstander treedt naar voren en die komt niet uit onverwachte hoek.

Over veel gespreksonderwerpen zijn de F1-kopstukken het niet eens. Waar de meesten elkaar wel kunnen vinden, is in een toekomstige V10-motor in de Formule 1. FIA-baas Mohammed Ben Sulayem is voor, net als Stefano Domenicali (F1-baas). Max Verstappen wil zelfs zijn F1-pensioen uitstellen door de komst van de krijsende tiencilinder.

Er is ook tegengeluid. De richting uit welke hoek dat geluid komt, hadden we al aan zien komen. Ik kan me niet voorstellen dat de F1 gaat bellen naar de nieuwe motorfabrikanten met de mededeling dat ze de V6 kunnen schrappen en moeten beginnen aan een V10.

Een van die fabrikanten is Audi. Zij spreken deze voorspelde mening uit. ”De aankomende reglementswijzigingen, inclusief het nieuwe reglement voor de hybridemotor vanaf 2026 en daarna, waren een belangrijke reden voor Audi om in de Formule 1 te komen. Deze motorreglementen sluiten aan bij de technologische ontwikkelingen die de innovatie van Audi’s straatauto’s aanjagen”, laat het automerk in een statement aan The Race weten.

Ik zeg trouwens dat het logisch is dat Audi tegen is. Bekijk je het van de andere kant, dan zou je prima kunnen zeggen: waarom niet? Een bedrijf met zoveel ervaring met een V10 moet er toch ook wel nog eentje kunnen bouwen?

Wanneer dan V10-motoren?

Goed, 2026 gaat hem dus niet worden. Het volgende doel voor de FIA is om in 2028 de tiencilinders te introduceren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens de huidige plannen lopen de 2026-regels tot en met seizoen 2030. De internationale autosportbond beargumenteert dat het 2026-concept van de F1-motoren te duur is waardoor de 2026-regels tot en met 2028 zouden duren. Daarvoor moeten de FIA, FOM en vier van de vijf motorfabrikanten instemmen in een regelwijziging.

Wat willen andere motorfabrikanten?

Voor fans die graag de V10 terug willen, komt nu het slechte nieuws. Naast Audi is ook Honda tegen een tiencilinder. Volgend jaar verzorgen de Japanners, de krachtbron van Aston Martin. Alonso verdedigde kortgeleden zijn aanstaande motorfabrikant: “We kunnen niet tegen de tijdgeest ingaan. We verbruiken nu nog maar een derde van de totale hoeveelheid brandstof vergeleken met vroeger en we moeten niet vergeten dat de huidige auto’s extreem efficiënt zijn.”

De andere motorbouwers willen wél een V10. Renault verdwijnt na dit jaar en van Red Bull en Ferrari komen er al geluiden dat ze positief tegenover de grotere motor staan. Voor de mening van Mercedes heeft The Race met Toto Wolff gesproken. Hij zegt dat Mercedes ”altijd openstaat voor wat de toekomst ook brengt. Een acht- of tiencilinder, atmosferisch of turbo, met energie terugwinsysteem of wat dan ook”.

Volgens de Merc-teambaas moet de F1 een goede balans vinden tussen wat er interessant is voor oude fans die houden van gillende motoren en de nieuwe fanbase. Wolff begrijpt dat Audi voorlopig geen V10 wil: ”Ik denk dat we volgend jaar met interessante regels gaan racen die door de FIA zijn uitgebracht om nieuwkomers welkom te heten, zoals Audi. Ik denk dat goed gelukt is. Daar zouden we naar uit moeten kijken.”