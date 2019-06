F1-steward doet aangifte bij politie na meerdere bedreigingen

Nadat hij Sebastian Vettel bestrafte met een penalty van vijf seconden was lang niet iedereen tevreden met de beslissing. Sommigen zijn echter veel te ver gegaan met het uiten van hun onvrede.

De Grand Prix van Canada werd op controversiële wijze besloten toen een kleine fout van Sebastian Vettel door de stewards werd afgestraft met een vijf seconden penalty. In de 48ste ronde glibberde de viervoudig wereldkampioen van de baan en kwam hij pal voor Lewis Hamilton terecht, iets dat volgens de stewards op dusdanig onveilige wijze gebeurde dat hij een dergelijke straf verdiende.

De stewards hebben de taak ervoor te zorgen dat de wedstrijd zo veilig mogelijk verloopt. Vanuit dit oogpunt was de beslissing dus correct. De autosportfans, daarentegen, waren het bijna unaniem oneens met de straf. Met name op social media werden de stewards afgebrand om hun keuze de titanenstrijd tussen Vettel en Hamilton tot een halt te roepen.

Sommige Formule 1-fans sloegen echter ontluisterend ver door in hun kritiek. Als gevolg voelde een van de stewards, ex-autocoureur Emmanuele Pirro, zich geneigd aangifte te doen bij de politie. In het Italiaanse radioprogramma Domenica Sport vertelt Pirro over hoe zijn leven is veranderd sinds het uitdelen van de straf.

“Ik kreeg er enorm van langs in de media. Ik ontving persoonlijke bedreigingen, waardoor ik aangifte heb moeten doen bij de politie. Het is een schandalige zaak die verder gaat dan de sport. Ik heb de media te danken voor een groot gedeelte van de bedreigingen en beledigingen. Zij hebben zich laten leiden door emotie in plaats van ratio. Tijdens de televisieuitzendingen zijn overigens veel foutieve berichten over de beslissing naar buiten gebracht.”

Pirro is zeer teleurgesteld in de manier waarop de meesten hebben gereageerd op de tijdstraf van Vettel. Zelfs door oud-collega’s als Mansell en Andretti is hij door het slijk gehaald. Hierdoor vraagt hij zich openlijk af of hij de (onbetaalde) functie ooit nog uit zal willen voeren. Pirro is overigens absoluut geen koekenbakker. De Italiaan heeft vijf Le Mans-zeges achter zijn naam staan en heeft daarnaast deelgenomen aan bijna veertig Grand Prixs.