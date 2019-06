Officieel: Kia e-Soul kost in Nederland minder dan 45 mille

De derde generatie van de e-Soul heeft een prijskaartje.

Kia heeft eerder dit jaar de tijd genomen om de e-Soul te vernieuwen. De auto was oorspronkelijk op zich geen verkeerde optie, daar hij voor ongeveer 35.000 euro voor de deur gezet kon worden en een redelijke actieradius had. Met het nieuwe modeljaar heeft Kia het rijbereik van de auto verbeterd, maar daar tegenover staat natuurlijk ook een kleine verhoging van de prijs.

Toen Autoblog de e-Soul aan de tand mocht voelen, konden wij berichten dat de auto voor minder dan 50 mille in de prijslijsten gezet zou worden. De verwachting was dat hij goedkoper zou zijn dan de e-Niro, die 42.510 euro kost. Dit blijkt niet het geval, maar het daadwerkelijke verschil is verwaarloosbaar. De Kia e-Soul krijgt namelijk een prijskaartje van tenminste 42.995 euro.

Hoewel de e-Soul volgens Kia in twee configuraties is te bestellen, hebben we voorlopig te maken met de versie die de grootste actieradius heeft. Deze 64 kWh-versie is in de e-Soul goed voor een rijbereik van 452 kilometer, waarmee hij gelijk is aan de e-Niro. Met zijn 204 pk sterke elektromotor snelt hij in 7,9 seconden naar de 100 km/u. De auto wordt standaard geleverd met een snellaadaansluiting, waarmee hij de batterijen met een snelheid van 80 kW kan opladen.

Wie zo min mogelijk wil betalen, krijgt alsnog een vrij complete auto van Kia. De zogenaamde DynamicLine wordt geleverd met LED-verlichting, een Harman Kardon audiosysteem en 17″ lichtmetalen velgen. De duurdere ExecutiveLine (44.995 euro) voegt daar aan toe een head-up display, volledig leren bekleding en elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen. In januari 2020 worden de eerste exemplaren bezorgd, maar vanaf volgende week kan worden proefgereden.