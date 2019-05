F1-team Mercedes strikt Nederlander de Vries

Kijk, komt het toch nog goed.

Nog voordat Max Verstappen in de eenzitters was geklommen, was het Nyck de Vries die gezien werd als Nederland’s beste hoop op een Formule 1-coureur. In 2010 werd de inmiddels 24-jarige coureur uit Sneek opgepikt door het team van McLaren. Na een jarenlange samenwerking trok het team vorige maand de stekker uit het project, maar de Vries is toch op zijn pootjes geland.

Tegenover GPToday heeft het Formule 1-team van Mercedes bevestigd dat Nyck sindskort onderdeel uitmaakt van zijn groep simulatorcoureurs. De renstal zegt dergelijk nieuws normaal gesproken niet naar buiten te brengen, het wil naar eigen zeggen publiekelijk niet teveel spreken over zijn talentenpoel. Daarnaast durfde de Vries, die eveneens actief is in het WEC met Racing Team Nederland, de speculaties niet zelf bevestigen.

Het is goed nieuws voor de Vries dat een team als Mercedes nog kansen ziet om gebruik te maken van zijn talent. Het lijkt ook effect te hebben op zijn resultaten. Na een wisselvallig seizoen in de Formule 2 bij het kampioensteam van Prema probeert Nyck het nu bij ART Grand Prix, waar hij dit seizoen al twee overwinningen heeft behaald. Na zijn zege in de tweede race in Spanje won de Vries gisteren in Monaco. Kan hij vandaag zijn derde zege boeken en de eerste positie in het kampioenschap grijpen?