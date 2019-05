“Tesla koopt geen toiletpapier meer voor werknemers”

Shit happens.

Tesla brandt net zo hard door cash als de VVD door bewindslieden op het departement Justitie, dus het is niet gek dat Elon Musk probeert wat op de kleintjes te letten. Maar volgens een artikel van Electrek toont Musk daarbij aan dat hij echt schijt heeft aan zijn loonslaven. De kostenbesparingen gaan volgens een bron van de zoom-zoom publicatie namelijk zo ver, dat Tesla niet eens meer zorgt voor voldoende WC-papier om alle werknemers te voorzien.

Als we de berichtgeving mogen geloven, heeft deze situatie zelfs al geleid tot koddige campingesque taferelen. Enkele werknemers zagen zich reeds genoopt hun eigen WC-rollen mee te nemen naar hun werk. Dat Tesla in deep doo doo zit, mag iedereen behalve de meest devote fansla’s duidelijk zijn. Financiële vraagtekens blijven boven het concern hangen, waardoor de aandelenkoers sinds december vorig jaar bijna gehalveerd is. Daarnaast levert het bedrijf nu weliswaar een respectabel aantal auto’s af, maar betekent dat ook dat meer klanten klagen over gebrekkige producten en klantenservice.

Dat een groot deel van de marktkapitalisatie van Tesla inmiddels door het toilet gespoeld is, wil ook zeggen dat het bedrijf interessanter wordt voor kapers op de kust die nog wel toekomst zien in de autofabrikant. Afgelopen week schreven we al over een bod dat Apple zes jaar geleden gedaan zou hebben op Musks toko. Destijds wilden ze naar verluidt 240 Dollar per aandeel betalen, wat neerkwam op zo’n 30 miljard voor de hele mikmak. Momenteel doet een stukje je nog 190 Dollar. Tenzij Musk een enorme wende kan bewerkstelligen, zullen sommige bag holders waarschijnlijk nu al hun hoop gevestigd hebben op een witte ridder.