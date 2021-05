Zo goedkoop is de idioot snelle Tesla Model S Plaid+ - Autoblog.nl

Per pk is de Model S Plaid absoluut een koopje.

De Tesla Model S is al stokoud. Althans, als het gaat om de levencyclus van een model is acht jaar een respectabele leeftijd. Toch loopt de Model S niet achter qua specificaties, dankzij de upgrades die Tesla continu doorvoert. Sterker nog: de Model S is nu de snelst accelerende auto ter wereld én de auto met de grootste actieradius. Daar kunnen zelfs de allernieuwste EV’s niet aan tippen.

Tesla onthulde in september de nieuwe topversie van de Model S: de Plaid. Ze kwamen ook meteen met de topversie van de topversie: de Plaid+. Dit ging gepaard met een uiterst subtiel facelift. Voor zover je het een facelift kunt noemen.

Zo subtiel als de uiterlijke wijzigingen zijn, zo groot zijn de onderhuidse wijzigingen. Mochten de cijfers je ontschoten zijn: de Plaid levert nu 1.020 (!) pk. Dat is doodleuk 340 pk extra bovenop de Long Range. Dit zorgt ervoor dat de Plaid achterlijk snel is. 0-100 km/u moet ‘ie volgens Tesla in 2,1 seconden doen. Om dat even in perspectief te plaatsen: dat is een halve seconde sneller dan een Veyron.

De Model S Plaid lijkt dus al de natuurwetten te tarten, maar het kan bij Elon Musk altijd gekker. De Model S Plaid+ heeft namelijk meer dan 1.100 pk. De exacte 0-100-tijd is niet bekend, maar dat is dus minder dan 2,1 seconden.

De fabrieksopgave van de actieradius is eveneens indrukwekkend en tegelijkertijd wat minder nutteloos. De Plaid heeft een range van 628 km, de Plaid+ doet daar nog een flinke schep bovenop met 837 km.

We hebben al eerder prijzen genoemd, maar nu hebben we weer andere prijzen in de configurator. Dit zijn dus de definitieve prijzen. Tot Tesla ze weer veranderd uiteraard. De prijs van de Tesla Model S Plaid komt uit op €119.990, terwijl de Plaid+ uitkomt op €149.990. Flink duurder dan de Long Range, die €89.990 kost, maar – eerlijk is eerlijk – daar krijg je dan ook flink meer vermogen, snelheid en actieradius voor terug. Of je dat ook allemaal nodig hebt is vers twee.

De auto die puur qua prestaties het dichtst in de buurt komt is de 760 pk sterke Porsche Taycan Turbo S. Die doet 0-100 km/u in 2,8 seconden en heeft een range van 416 km. Dat is nog niet eens de helft van de Plaid+ dus. De Turbo S is met €191.700 wel flink duurder. Maar dan heb je ook een echte Porsche. De nieuwe Mercedes EQS moet qua actieradius in de buurt komen, maar daar hebben we nog geen prijzen van. We gokken zomaar dat die ook een stuk duurder zal zijn.

Allemaal leuk en aardig, een Veyron-verslindende auto met een prijs van 120k, maar je moet nog wel even geduld hebben als je een Model S Plaid besteld. De normale Plaid wordt namelijk pas in het eerste kwartaal van 2022 leverbaar en de Plaid+ waarschijnlijk nog later.