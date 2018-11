De minst erge crossover is nu nog iets minder erg

Als het dan toch moet...

De tijden veranderen. Donald Trump is president van de Verenigde Staten, @autoblogger maakt geslaagde grappen en de Zuiderzee is inmiddels ingepolderd. Nog een feitje waar we mee moeten leren leven is de opkomst van de crossover. Het is op dit moment een zeer populair autotype. We kunnen heel veel redenen aandragen om de crossover te haten, maar mensen die geld aan een auto uitgeven willen het nu eenmaal. En wie zijn de fabrikanten dan om daar niet aan te voldoen?

Dus ook wij moeten ons erover zetten. Dan blijkt dat er eigenlijk best aardige pareltjes tussen zitten. In het hogere segment zijn daar auto’s als de Volvo XC90, Jaguar F-Pace en Range Rover Velar die stiekem best fraai zijn om te zien en uitstekend rijden. In het lagere segment is de Mazda CX-5 een uitstekend voorbeeld van een geslaagde compacte crossover. Allereerst het uiterlijk, het is gewoon een decent dikke auto. De smalle koplampen en platte achterlichten geven de auto een stoere uitstraling. De hele Mazda-design filosofie werkt prima op deze auto. Natuurlijk, we hebben liever een Mazda6, maar als vrouwlief perse een crossover wenst, dan is de CX-5 absoluut een goede optie.

Enige nadeel aan de CX-5 zijn de motoren. De SkyACTIV techniek is zeer interessant en Maza is een van de weinige die nog atmosferische benzinemotoren aanbiedt in dit segment. Bij een compacte auto als de Mazda3 erg leuk, maar in een grotere en zwaardere crossover als de CX-5 moet zo’n atmosferische motor gewoon wat harder werken voor acceptabele prestaties. Ergo: een hoger verbruik. De combinatie van een hoog verbruik en niet al te beste prestaties is commercieel gezien geen handige.

Maar er is nieuws. Mazda levert namelijk een nieuwe motor voor de CX-5. Het is een 2.5 liter viercilinder met turbocompressor. Deze levert 250 pk en 420 Nm, aanzienlijk meer dan de 194 pk en 258 Nm die het blok levert zónder turbo. Je kan de CX-5 2.5T optioneel uitrusten met vierwielaandrijving, standaard worden de krachten afgegeven aan de voorwielen. Ook is er een nieuwe uitvoering: de ‘Signature’. Dat is de meest luxe uitvoering met exclusief Nappaleder. Dan het nadeel: de nieuwe motor en aandrijving is vooralsnog enkel voor de Amerikaanse markt aangekondigd. Aangezien Mazda de meeste modellen wereldwijd levert, zal het ons niets verbazen dat deze variant ook in Europa geleverd gaat worden.