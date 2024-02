Win kaarten Motorbeurs Utrecht met Ducati!

We geven samen met Ducati toegangskaarten weg voor de Motorbeurs Utrecht 2024!

Het kan zijn dat je aan carnaval denkt of aan wintersport eind februari. Maar het is ook helemaal niet gek wanneer je ondertussen warm begint te lopen voor een nieuw motorseizoen. Dan zou je niet de enige zijn! Daarom hebben we in samenwerking met Ducati een leuke winactie. Vul je gegevens in en maak kans op één van de 5 setjes van 2 toegangskaarten voor de Motorbeurs. Aanmelden kan t/m maandag 19 februari. De winnaars krijgen de kaarten per e-mail toegezonden.

Ducati Hypermotard 698 Mono debuteert in Utrecht

Op de 2023 Motorbeurs in Milaan liet Ducati voor het eerst haar nieuwe ééncilinder (Mono) zien en de productieversie van deze 151kg lichte Supermotard met zijn 77,5 pk sterke blok is nu al op de stand van het Italiaanse merk te bewonderen en te bestellen. In ‘standaard’ uitvoering, maar ook als RVE met opvallende Graffiti livery.

Zo gaat dat bij motoren, binnen enkele maanden na de onthulling van een nieuw model zien we deze al in de showroom van de dealer of zoals nu op de beursvloer in Utrecht. De Hypermotard 698 Mono is de 1e Supermoto van Ducati met een ééncilinder afgeleid van de 1299 Panigale. Dat belooft dus spektakel met een vanafprijs van € 14.690,-.

Multistrada nieuws op de beurs

Maar er is meer nieuws op de stand te vinden. De populaire Multistrada lijn groeit ook steeds verder en op de stand vind je dan ook 2 nieuwe versies, beiden uitgerust met het kenmerkende Ducati V4 blok.

Allereerst de Multistrada V4 S Grand Tour, de versie van de Multistrada die standaard komt met de meeste uitrusting. En heftiger wordt het nog met de Multistrada V4 RS, de meest sportieve Multistrada V4 uitgerust met het Desmosedici Stradale motorblok uit de Panigale- en Streetfighter V4.

Wil je nog meer richting off-road, dan is er nu de DesertX Rally, herkenbaar aan het hogere spatbord, extra veerweg dankzij KYB vering en de Takasago Excel velgen.

Meedoen aan de winactie?

Vanaf nu tot en met maandag 19 februari kan je het onderstaande aanmeldformulier invullen. We geven 5 maal 2 toegangskaarten weg, dus uit de inzending kiezen we 5 winnaars.