Goed nieuws gedupeerden Hart voor Auto’s evenement

Er is goed nieuws voor de gedupeerden van het Hart voor Auto’s evenement.

Afgelopen weekend was er weer een heerlijk auto evenement voor mensen die graag kijken naar andere mensen die in dure auto’s heen en weer rijden. Het heette Hart voor Auto’s Showtime en vond plaats op het TT Circuit in Assen. Hart van Auto’s is een website waar je het Autoblog nieuws een uur later kunt lezen.

Wellicht hebben jullie het meegekregen, maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. Het evenement an sich wel, maar niet voor de geparkeerde auto’s op het terrein. Een onverlaat met een (vermoeden wij) aversie naar toffe auto’s vond het nodig om die geparkeerde auto’s van de bezoekers te beschadigen.

Schommelend aantal bekraste auto’s (maar wel stijgend)

Het aantal auto’s dat beschadigd is, schommelt nogal. Onze eerste bronnen spraken van 200, officiële cijfers waren aanvankelijk veel lager: tientallen. Uiteindelijk ligt de waarheid in het midden en is het officiële aantal 80. Wellicht dat een paar mensen nu even in hun garage gaan kijken en zien dat hun trots op wielen toch ook een flinke kras heeft.

Mocht jij toevallig op het evenement zijn geweest en iets hebben vastgelegd dat niet pluis is: meldt het dan hier bij de politie. Nu is het altijd maar de vraag hoe dit gaat aflopen. De kans is erg groot dat het hierbij blijft. Zelfs als de dader wordt opgepakt, dan nog heeft iedereen nog steeds te maken met schade op de auto.

Over de daders gesproken: die zijn nog niet bekend. Niemand heeft zich nog gemeld. Van milieuactivisten – ondanks diverse interne bronnen – is nog niets bekend, laat staan officieel. Uiteraard hebben wij een keurige tik op de neus in de vorm van een dis gekregen van de organisatie. Foei, stoute Autoblog!

Goed nieuws gedupeerden Hart voor Auto’s

Maar er is ook goed nieuws! Er zijn namelijk twee bedrijven met een echt hart voor auto’s die de gedupeerden gaan helpen. Dat laat de organisatie weten. MAK Car Care gaat namelijk de krassen verwijderen van de gedupeerden.

Ook vriend van Autoblog en 1 April kanjer Stipt Polish Point is bereid om de lak van auto’s fabrieksnieuw te maken. Mochten de kosten te hoog zijn om het gratis weg te poetsen, wordt er gekeken naar een andere oplossing (dat klinkt als betalen).

Voor de komende evenementen zijn er volwassen mannen die een drone gaan bedienen om te zorgen dat jouw trots op wielen niet wordt aangeraakt door een belhamel met een schroevendraaier. Ook zal er een surveillance-team rondlopen. Dus je kunt jouw Collectable met een gerust hart parkeren, terwijl je kijkt naar andere Collectables op het evenement.

Foto: kras op een Alfa Romeo 8C (NIET OP HET EVENEMENT) via @Automotive op Autoblog Spots