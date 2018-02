Daniel Ricciardo heeft een nieuwe auto van de zaak

Daarmee bedoelen we niet de nieuwe RB14 waarmee hij gisteren crashte.

Red Bull Racing heeft alweer flink wat aandacht op zich weten te vestigen door hun Formule 1 bolide (voorlopig) te hullen in een aparte kleurstelling. Inmiddels heeft het team ook een fotootje vrijgegeven van Max en Daniel in hun nieuwe racepakken. Daar deze dezelfde kleurstelling hebben als vorig jaar, durven we inmiddels wel te stellen dat de auto in Melbourne gewoon in de kleuren die we gewend zijn aan de start verschijnt.

Voor Daniel Ricciardo was het echter niet alleen een goede autodag omdat hij voor het eerst intiem kennis mocht maken met de RB14. De Ozzie kwam namelijk naar het circuit gereden in deze Aston Martin DB11 (rijtest), uitgevoerd in min of meer dezelfde kleurstelling die de RB14 voorlopig rockt. Of de kleuren permanent zijn en Ricciardo gedwongen wordt hier het hele jaar in te rijden weten we niet, noch of Max er ook een krijgt. De Nederlander gaf aan wel gecharmeerd te zijn van de alternatieve livery van de racebolide. Op de Aston doet ‘ie mij persoonlijk echter vooral denken aan het spelletje Space Invaders.

Zeg het maar, moet Aston Martin deze DB11 zo gewoon uitbrengen als speciaaltje, of heb jij ‘m liever gewoon in British Racing Green?