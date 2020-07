FastNed neemt Nederlandse concurrent over

Met de overname van Fastned op MisterGreen scoort het bedrijf er ook meteen 16 nieuwe snellaadstations bij.

De concurrentie aanpakken kun je op meerdere manieren doen. Of je zorgt dat je betere en of meerdere producten hebt, of je doet gewoon een overnamevoorstel. Dit laatste is gebeurd met Fastned en MisterGreen. Laatstgenoemde heeft een belang in Fastned genomen waardoor Fastned de rechten over de snellaadstations van MisterGreen krijgt.

Fastned moest 1,98 miljoen euro lappen voor de aandelen van MisterGreen. Voor Fastned heeft dit als voordeel dat ze voor relatief lage prijs het bedrijf hebben kunnen overnemen, als je naar het aantal snellaadstations kijkt tenminste. Fastned heeft een beurswaarde van 177 miljoen euro met 114 laadstations in april 2020. De honderdste snellaadlocatie werd ongeveer een jaar geleden geopend.

Het is nog even afwachten wat de definitieve overnameprijs gaat zijn. Deze zal worden vastgesteld op 1 juli 2021. Dit is een exact een jaar na de overname. Men neemt dan de gemiddelde slotkoers om de eindprijs te bepalen.

2019 was een topjaar voor Fastned. Voor 2020 zien de resultaten er minder mooi uit, ondanks deze overname van Fastned op MisterGreen. Het zijn met name de zakelijke rijders die hun EV laden bij de snellaadstations van Fastned. Echter door de corona maatregelen werken veel kantoormensen vanuit huis. In maart 2020 zag Fastned de afzet met 70 procent dalen in vergelijking met februari 2020.