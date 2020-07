Nieuwe Jaguar, Land Rover of Range Rover nu ook met abonnement

Kopen is zo 2010. In 2020 neem je een abonnement, ook op een nieuwe Jaguar, Land Rover of Range Rover.

Abonnement voor de sportschool, de bioscoop en tegenwoordig ook de auto. In één klap een groter bedrag uitgeven aan een (nieuwe) auto is het ‘oude’ denken. Tegenwoordig is er steeds meer behoefte om maandelijks te betalen voor een product of dienst. Vaak omdat dit ook in combinatie komt met een stukje gemak. Zie de enorme opkomst van Private Lease als voorbeeld.

Jaguar Land Rover (JLR) gaat nu ook nieuwe auto’s met een abonnement aanbieden. Dit doen ze met Pivotal. Dit is een eigen dienst van JLR en is gelanceerd in Groot-Brittannië. Klanten kunnen een nieuw model uitzoeken en ook tussentijds wisselen. Het principe is niets nieuws, we zagen het al eerder bij de Duitse autofabrikanten. Niet altijd even succesvol, overigens.

Abonnement voor Jaguar, Land Rover en Range Rover

De keuze is reuze. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een nieuwe Land Rover Discovery, Range Rover Sport, Jaguar I-PACE of een Jaguar F-Pace. Er worden in een later stadium ook nieuwe modellen aan de line-up toegevoegd. Denk aan de kersverse Land Rover Defender, maar ook plug-in hybride modellen van de Discovery Sport en de Evoque.

Na zes maanden krijgen de Britten de mogelijkheid om te wisselen van auto. Het abbo kan tussentijds gepauzeerd worden. Het minimumduur van een abonnement bedraagt drie maanden. Het te betalen maanbedrag is inclusief verzekering, belastingen, onderhoud en reparaties. Net als bij Private Lease dien je enkel de brandstofkosten los te betalen.

Wat kost dat dan?

Klinkt allemaal leuk, maar jij wil natuurlijk weten wat die Britten gaan lappen voor zo’n dienst. Pivotal werkt met verschillende abonnementsvormen. Auto’s vallen in verschillende categorieën. De Range Rover Sport kost bijvoorbeeld 1.350 GBP (ongeveer 1.495 euro) per maand. Een Jaguar F-Pace rijden kost maandelijks 750 GBP (ongeveer 831 euro) met het abonnement. Iedere maand mag je maximaal 1.500 mijl (2.414 kilometer) rijden met de auto.