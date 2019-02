Fatsoenlijk hypermilen doe je met deze Prius

Een Toyota Speedtail?

Oh ja, de Toyota Prius. In 2019 is het niet zo veel bijzonders meer. Een hoop auto’s zijn immers half of volledig elektrisch tegenwoordig. Dat was vijftien jaar geleden wel anders. We vergeten de eerste generatie Prius even, dat was niet zo’n succes. Het was de Prius II in 2004 die voor rep en roer zorgde. Omstreden, dat wel. De ‘druppelvorm’ is bedoeld voor het zo aerodynamisch mogelijk zijn. De motor werkt goed samen met een kleine elektrische motor om zo een zuinige auto te maken. Ongekend in 2004.

Bij de Prius III en al helemaal de Prius IV waren de USP’s van de hybride middenklasser een beetje weg. De Prius II, met zijn relatief futuristische uiterlijk en de welbekende Toyota-betrouwbaarheid, is best een goede koop in 2019. Ook in de VS rijden de milieuvriendelijke Priussen nog rond. Maar niet elke Prius is dit zwarte exemplaar wat op Jalopnik werd gedeeld.

De auto schreeuwt McLaren Speedtail, of de al iets oudere (en exclusievere) McLaren X-1. Dat klopt ook wel, want al is de huisvlijt-Prius net zo aerodynamisch, hij zal het niet nodig hebben voor een top van 400 km/u. De aerodynamica van de hybride ombouwset is bedoeld voor het realiseren van een zo hoog mogelijke actieradius. Nou zijn het vooral de volledig elektrische auto’s die dat écht nodig hebben, maar goed.

Om dit hypermile-project eens onder de loep te nemen: De uitbouw aan de achterkant valt meteen op. Hierdoor is de auto wel wat langer geworden en ook esthetisch is de Prius nu wat minder in orde. Wat ook overeenkomt met de Speedtail: de wielkappen. Daardoor lijkt het geheel sowieso meer op een Citroën BX dan ooit. Naast de piepkleine spiegeltjes zijn ook de bumpers aangepakt, wederom om de luchtweerstand te verbeteren. Bovenop de vreemde ‘rugzak’ zit een paneel wat iets wegheeft van een zonnepaneel. Ook handig!

Het is helaas niet duidelijk wat voor effect het huis-tuin-en-keukensetje heeft op de zuinigheid van de auto. Opvallen doe je in ieder geval met de vreemde Prius. Alles voor de grootste actieradius, toch?