Koop deze zéér zeldzame MX-5 Type S voor 34 mille

Dat rood, waanzinnig!

De Mazda MX-5 (special) is een fijne sportauto die vooralsnog relatief betaalbaar is. Tegenwoordig pik je ze lang niet meer zo gemakkelijk en goedkoop op als eerst, toch is de auto voor velen nog enigszins haalbaar. Dit geldt niet voor de Mazda MX-5 die we hier onder de loep nemen. We spreken namelijk over een zéér zeldzaam exemplaar dat 30.000 pond, ofwel 34.000 euro, kost.

De MX-5 in kwestie is een gelimiteerde versie van de tweede generatie, die tot stand is gekomen met behulp van het zogenaamde Engineering and Technology team. Naar verluidt is het een van de meest gewilde versies van de MX-5 (NB). Niet onlogisch, want in totaal zijn er maar 179 stuks van de Type S gemaakt. Dit specifieke exemplaar is echter nóg zeldzamer. In totaal gaf Mazda niet meer dan 63 stuks een 159 pk sterke 1,8-liter motor.

Het extra voordeel aan deze MX-5 is dat het ook nog eens gaat om de coupéversie. Het vaste metalen dak mag de auto dan wel 10 kg zwaarder maken, het zorgt tegelijkertijd wel voor extra stevigheid. Hierdoor moet de MX-5, die als Roadster al een genot is om te rijden, nog beter sturen. In combinatie met de pittigst denkbare krachtbron en een handgeschakelde zesbak is het dus absoluut een waar feest.

Volgens de verkoper heeft de auto net geen 50.000 kilometer afgelegd, een respectabel aantal voor een auto van inmiddels 15 jaar oud. Als we de vele onderhoudsboekjes en documentatie mogen geloven, is de Type S recentelijk nog onderhouden. “Engine and gearbox are as strong as ever,” aldus de verkoper. Een probleem: de bolide staat momenteel in Hong Kong. Gelukkig is de verkoper bereid de auto waar dan ook naartoe te verschepen. Sla je slag, dit is een toekomstige klassieker!