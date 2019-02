Bevestigt Land Rover het interieur van de nieuwe Defender?

Rustig aan met je zelfverdediging op Twitter!

Spyshots zijn altijd opvallend. Grappig, want met onopvallende camouflage worden nieuwe auto’s meestal rondgereden voor hun tests. We zeggen onopvallend, maar het lijkt tegenwoordig meer om de publiciteit te gaan dan om het daadwerkelijk verhullen van de auto. Land Rover bijvoorbeeld, die rijdt rond met gecamoufleerde auto’s waar heel groot op staat #best4x4xfar. Dit moet de nieuwe Defender voorstellen.

Dat de Defender zijn iconische vierkante vormen inlevert voor ronde, Discovery-achtige vormen, wordt duidelijk door deze spyshots. De rest van de auto is nog niks over zeker. Tot vandaag dan. Een op het oog niet bij Land Rover betrokken Twitteraar deelde een foto van een geloofwaardig JLR-interieur met ‘Defender’ op het stuur. Je moet dat soort foto’s altijd met een korrel zout nemen.

JLR schiet zichzelf echter in de voet. Tenminste, een Britse Twitteraar die in zijn biografie heeft staan dat hij PR-director is bij Land Rover, reageert nogal aangebrand op de tweet. ‘Verwijder deze post, je weet best dat het niet mag! Ik stuur legale teams op je af!’ Tof, iemand die opkomt voor de privacy van zijn bedrijf, maar dat soort acties voer je waarschijnlijk uit omdat de olijke Twitteraar verdacht dicht bij de waarheid zit.

How about you now remove this image that you’ve publicly stated you shouldn’t post. Legal team are on the way. — Richard Agnew (@theragers) February 14, 2019

Nogmaals, het kan allemaal een grote publiciteitsstunt zijn, met de gehashtagde auto’s lijkt dat waar JLR goed in wil zijn. Kijk maar naar de pre-productie-acties van de XE SV Project 8 en de F-PACE. De licht ontvlambare Brit kan het ook doen zodat de interieurfoto’s op media verschijnen, van de VS tot aan hier. Nou, dat is gelukt!