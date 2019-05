Audi overtreft BMW dankzij Nederlander

Nee, het was niet Arjen Robben.

Gisteren was een historische dag. Het was de laatste dag dat Arjen Robben een wedstrijd speelde in de Bundesliga. Daarbij scoorde de dribbelaar uit Bedum, uiteraard. Het was zijn 99e goal in de hoogste Duitse divisie van het betaalde voetbal. Ondanks zijn leeftijd kan hij nog heel aardig mee, mits de blessures niet opspelen.

We behandelen Arjen Robben op Autoblog geregeld, maar dan gaat het zelden over zijn linkerbeen. Geregeld duiken er links en rechts een paar occasions op die voorheen van Robben geweest zijn. Aangezien hij jarenlang bij Bayern München speelt (Van Gaal haalde hem in 2009 naar Duitsland), zijn het steevast Audi’s.

Het merk met de vier ringen is al sinds jaar en dag sponsor en leverancier van Der Rekordmeisterhttps://www.autoblog.nl/nieuws/koop-de-oude-auto-van-arjen-robben-99705. De technische staf, directie en uiteraard de spelers verplaatsen zich in allerlei Audi’s, veelal de wat dikkere uitvoeringen. Enkele maanden geleden werd door Edmund Stoiber, commissaris bij Bayern-Munchen, bevestigd dat de club een nieuwe sponsor heeft: BMW.

Dat kon ook niet logischer, want BMW en Bayern-München passen uitstekend bij elkaar. Sterker nog, de ‘B’ in BMW duidt Bayerische aan. Er zou 800 miljoen mee gemoeid zijn en een intentieverklaring was ook al getekend. Het zat allemaal in kannen en kruiken, dus.

Maar nee, zo blijkt volgens de Frankfurter Allgemeine. Het dagblad bevestigt dat het definitief niet doorgaat. Het was de Nederlander Bram Schot die er een stokje voor heeft gestoken.

Ondanks de intenties van Bayern en BMW, heeft Audi een aanbieding gedaan dat dermate hoog was, dat het vanuit een zakelijk standpunt onverstandig was om dat te weigeren. Voor BMW was het economisch niet haalbaar en onrealistisch. De details van de deal zijn vooralsnog niet bekend.