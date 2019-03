Record-voetbalclub wijst Audi de deur

Een club uit Munchen kiest voor een merk uit Munchen.

Voetbal en auto’s. Het is de ideale combinatie. Doe er een paar biertjes en bitterballen bij en je hebt een samenvatting van de betere AutoBlog redactieborrels. Aangezien veel mensen naar voetbal kijken is het voor merken zeer interessant om voetbalclubs of evenementen te sponsoren. In sommige gevallen werkt dat uitstekend. Opel en Feyenoord waren echt kameraden, hand in hand. Soms was het heel vergezocht: wat te denken van Chevrolet en Manchester United. De auto’s van dat merk waren niet eens in het Verenigd Koninkrijk leverbaar (op een verdwaalde Camaro en Corvette na).

Voor heel lange tijd was Audi de grote autosponsor van Bayern Munchen. De Zuid-Duitse club liet zich sponsoren door het merk uit Ingolstadt. Die plaats heeft overigens ook een voetbalclub, maar die kunnen er werkelijk geen pepernoot van, aldus Rene van der Gijp (FC Ingolstadt 04 staat momenteel zeventiende in de tweede Bundesliga). Maar goed, terug naar Bayern. Audi gaat er namelijk uit en wordt vervangen door BMW.

Dat wordt bevestigd door Edmund Stoiber, commissaris bij Bayern-Munchen. Audi wordt vervangen door grote concurrent BMW, wat op zich wel logisch is. Naar het schijnt is er vorig jaar al een intentieverklaring ondertekend. BMW gaat zo’n 800 miljoen euro betalen aan Der Rekordmeister. BMW neemt ook de Bayern-aandelen (8,33%) over van Audi. Verwacht niet dat Robben en Ribéry niet snel in een BMW komen voorrijden. De verbintenis gaat pas in vanaf 2025.