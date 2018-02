FCA-baas Marchionne krijgt kleine compensatie van 40 miljoen

Puik werk wordt beloond.

Fiat Chrysler Automobiles hoeft niet te vrezen voor de toekomst, nu Sergio Marchionne sinds 2004 aan het roer staat. Het Italiaanse kopstuk van FCA heeft de waarde van het aandeel fors de lucht in weten te stuwen. Dit is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor zijn bankrekening, zo blijkt.

De Italiaan kreeg afgelopen jaar sowieso al een aardige compensatie voor zijn daden. Alleen al in salarissen en bonussen kreeg ome Sergio grofweg 10 miljoen euro. Rekenen we de waarde van zijn aandelen erbij, dan zien we dit getal met nog eens 29 miljoen euro stijgen naar bijna 40 miljoen euro.

Dergelijke bedragen worden uiteraard niet zomaar overhandigd. Marchionne wordt gezien als het meesterbrein achter de krachtige wind in de zeilen waarvan FCA momenteel geniet. De waarde van het concern werd alleen al in de afgelopen drie jaar bijna verviervoudigd.

De 65-jarige Marchionne wil volgend jaar met pensioen, dus is het logisch dat hij zijn reserves een beetje probeert op te bouwen. Het is overigens niet verrassend dat de Italiaan dergelijke winsten int over zijn aandelen. Sergio bezit ongeveer 300 miljoen euro aan Fiat Chrysler aandelen, evenals een geschatte 150 miljoen euro aan Ferrari aandelen. Daarnaast bezit hij nog eens 135 miljoen euro aan aandelen van CNH Industrial, fabrikant van tractoren en vrachtwagens.

Fun fact: van de 2,8 miljoen aandelen die hij in 2017 in zijn richting geworpen kreeg, verkocht hij ruim een derde om zijn belastingen te betalen. De 1,8 miljoen overgebleven aandelen waren nog ongeveer 32 miljoen euro waard.

Bron: Bloomberg