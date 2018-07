Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Duitsland 2018

Gaat er een Duitse motorenbouwer (Mercedes) domineren, of een Duitse coureur (Vettel)?

Het was vroeger een roemruchte baan: Hockenheim. Een paradepaardje voor de teams met uitstekende motoren. Dankzij de gigantisch lange en rechte stukken was motorvermogen het allerbelangrijkste. Het leverde niet altijd even spannende races op, maar het was wel een showcase van wat die auto’s eigenlijk kunnen. Tegenwoordig is Hockenheim slechts een schim van wat het ooit was. Wel prettig is de weersvoorspelling voor Hockenheim, dit weekend worden er buien verwacht. Hopelijk ook rond een uurtje of 15:00 morgen? Met de kwalificatie niet helaas, maar wellicht morgen.

Q1

De mindere goden gaan eerst naar buiten. Grosjean en Magnussen laten zien dat de vorm van Haas structureel is. In de eerste minuten van Q1 staan zij bovenaan. Vandoorne heeft het bijzonder lastig met zijn McLaren, zijn transmissie werkt niet naar behoren. Na 9 minuten neemt Hülkenberg de voorlopige eerste plaats in beslag, om 2 minuten later door LeClerc gepasseerd te worden. Een nieuwkomer in een Sauber die zichzelf in de kijker rijdt. Wie had dat gedacht in 2017?

Dan komen de Ferrari’s. Het ziet er niet eens uit alsof ze hun best doen. Mede door wat verkeer zijn de tijden die ze rijden nog niet top, maar wel ruim sneller dan de rest. Vettel en Raikkonen pakken de twee bovenste plaatsen. Kan Hamilton iets terugdoen? Voorlopig niet. De laatste auto’s die op de baan komen zijn de Red Bulls. Tussen al het verkeer moeten zij hun plaatsje vinden om een goede tijd te kunnen rijden.

Komen de Red Bulls dan ook in de buurt? Eh, nee, totaal niet. Sterker nog, het lijkt een beetje pijnlijk te zijn als we Daniel Ricciardo zien. Die pakt de zevende tijd op een volle seconde. Verstappen is sneller: binnen 6 tienden achter de tijd van Vettel. Het is in elk geval duidelijk dat de Red Bulls echt niet mee gaan doen in de kwalificatie. Sterker nog, met nog een paar minuten te gaan weten zowel Grosjean als LeClerc zich vóór beide Red Bulls te nestelen. Het gaat maar door, ook Magnussen wurmt zich voor de Rode Stieren. Ouch.

Ook pijnlijk is het voor Lewis Hamilton. Hij ging al een paar keer enorm hard over de kerbs, wellicht dat dat de reden is dat zijn transmissie het begeven heeft. Lewis moet de auto parkeren en zal waarschijnlijk morgen vanaf P15 starten.

Afvallers in Q1

Ocon

Gasley

Hartley

Stroll

Vandoorne

Q2

In Q2 is het niet heel erg spannend in het begin. Bottas pakt de voorlopige P1. Vlak daarna maakt Ericcson een uitglijder in de laatste bochtensectie. Wonder boven wonder weet Ericcson de auto uit de grindbak te rijden. Hebben die Saubers vierwielaandrijving, ofzo? Het zorgt er wel voor dat de kwalificatiesessie gestopt wordt met een code rood. Ericcson heeft de baan voorzien van een hoop grind, dat eerst weggeveegd dient te worden.

Het is 15:43 en de sessie wordt weer hervat! We hebben nog een kleine 7 minuten te gaan. Verstappen heeft er zin in en pakt de snelste tijd in de eerste sector. In de tweede sector verliest ‘ie weer een tiende. Kijk, dit gaat ergens op lijken. Het resultaat is een 1:12.152 en daarmee staat de Nederlander op een minieme achterstand op Bottas. Daarvoor heeft Verstappen wel zachtere banden dan de Ferrari’s en Mercedes.

Afvallers in Q2

Alonso

Sirotkin

Ericcson

Hamilton

Ricciardo

Q3

Verstappen gaat dit weekend niet de jongste coureur worden die pole pakt. Althans, niet dit weekend. Daarvoor was er neerslag nodig. Er was regen voorspeld en er hangen een paar dreigende wolken, maar naar het schijnt gaat het nog wel even duren voordat het nat wordt op Hockenheim. Ditmaal wachten de vier overgebleven topteams NIET op het einde, maar zetten ze meteen een snelle tijd neer. Raikkonen zet de toon met een 1:11.880. Kan Vettel daaronder duiken? Jazeker, de Duitser zet een uiterst solide 1:11.539 neer. Bottas plaatst zichzelf tussen Vettel en Raikkonen.

Verstappen doet zijn best, maar het verschil met de Ferrari is gewoonweg te groot. Het verschil is 0,793 seconden. Dat lijkt heel weinig, maar in kwalificatie is dit verschil een eeuwigheid. Grosjean doet het vooralsnog meer dan uitstekend, want hij zit slechts 3 tienden achter de Verstappen en neemt P5 in. Daarachter volgen Hülkenberg, Magnussen en Leclerc.

Met nog drie minuten te gaan, rijden bijna alle coureurs nog even naar buiten. Correctie, ze gaan allemaal nog eenmaal de baan op voor een laatste kans op een toptijd. Voor de Nederlandse toeschouwer is er niet zo veel aan. Verstappen komt niet in de buurt van de Top 2 teams en kan een gaatje slaan naar de middenmoot teams. Echter, voor de neutrale toeschouwer is het geweldig!

Bottas gaat er vol voor en laat zien dat hij wel degelijk het nieuwe contract waard is. Hij pakt voorlopig P1! De Ferrari’s zijn nog buiten, dus er kan nog van alles gebeuren. Vettel is de enige die de tijd van de Fin kan overtreffen en pakt pole. Raikkonen is derde. Verstappen is best of the rest, helaas. De Red Bull mist gewoon wat snelheid in kwalificatietrim. Het team van Haas doet het uitstekend, Renault ligt op de loer en die LeClerc kan echt een potje sturen. De startopstelling voor morgen ziet er als volgt uit:

1. Vettel

2. Bottas

3. Raikkonen

4. VERSTAPPEN

5. Magnussen

6. Grosjean

7. Hülkenberg

8. Sainz

9. LeClerc

10. Perez

11. Alonso

12. Sirotkin

13. Ericcson

14. Hamilton

15. Ocon

16. Gasley

17. Hartley

18. Stroll

19. Vandoorne

20. Ricciardo