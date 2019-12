Milieumaniakken willen liter diesel 70 cent duurder maken

Tijd voor een meldpunt voor dit onaflatende geweld jegens onschuldige automobilisten?

Autoliefhebbers hebben het ontiegelijk zwaar in Nederland, maar ook in andere landen wordt de heilige koe met uitsterven bedreigd door gezond verstand-ontkenners. Zo ook in Duitsland, waar afgelopen week een rapport van het Umweltbundesamt (UBA) openbaar is geworden. In het rapport pleit het overheidsorgaan voor draconische maatregelen om de CO2-uitstoot van het Bundes-wagenpark te verlagen. Naast het vermoorden van heilige koeien willen ze dus kennelijk ook bomen en planten uithongeren…

Zet je even schrap voor de voorgestelde maatregelen van deze milieuclub, want het woord draconisch in bovenstaande alinea is allerminst overtrokken. Oké? Gordel om? Stevig in je stoel? Bètablockers reeds ingenomen? Mooi. Komen ze: het UBA wil benzine 47 cent per liter duurder maken, diesel 70 cent per liter duurder maken, alle financiële voordelen rondom auto’s (zoals een auto van de zaak of -jawel- vergoeding voor woon-werkverkeer) afschaffen en als symbolische klap op de vuurpijl de maximumsnelheid op de Autobahn verlagen naar 120 kilometer per uur. Ik geef je even een momentje om de hartslag weer tot rust te laten komen.

Het voordeel voor de Duitsers is dat ze in tegenstelling tot ons gelukkig een regering hebben die tot op heden niet volledig buigt voor de wensen van de klimaatmaniakken. Dit rapport ‘lag er al’ toen de Bundesregierung eerder dit jaar hun veel realistischere pakket aan maatregelen formuleerde om de CO2-uitstoot terug te dringen. Destijds bleek ook dat een verlaging van de maximumsnelheid een verwaarloosbaar effect heeft op de uitstoot van CO2.

Voorlopig is deze laffe aanval op de vrijheid dus afgewend, maar het UBA waarschuwt dat als de Duitse overheid haar eigen doelen wil halen het uiteindelijk toch nodig zal zijn om harde maatregelen te treffen. Daarbij horen dan onder andere een de facto verkoopstop op auto’s met verbrandingsmotor en het bouwen van bovenleidingen boven snelwegen voor elektrische vrachtbakken. De UBA is er zich gelukkig wel van bewust dat al deze ellende op de nodige weerstand zal botsen. Of zoals ze het zelf mooi zeggen, voor een erhebliches Konfliktpotenzial zwischen Politik, Industrie und Verbrauchern zal zorgen. Ohne Scheisse, Sherlock UBA.

Image-Credit: blubberdikke Alpina E24 via autojunk