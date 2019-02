Dit betaal je voor de nieuwe Ford Mondeo Hybride

Dat is toch een stuk goedkoper dan die TT RS.

Ford heeft ruim een maand na het debuut van de nieuwe Mondeo eindelijk de prijzen onthuld. Een van de grootste positieve veranderigen aan het model vinden we in de vorm van de Wagon, die voortaan ook als hybride te bestellen is. Dit is extra fijn, want de hybride uitvoeringen van de Mondeo zijn het goedkoopst. Instappen, zo deelt Ford mee, kan vanaf 35.190 euro.

Deze 35 mille-en-een-beetje dien je als klant te betalen voor de vierdeurs Mondeo Hybride. De auto wordt aangedreven door een tweeliter benzinemotor en een elektromotor, die gezamenlijk 187 pk produceren. Als Wagon kost de hybride iets meer, 36.690 euro om precies te zijn. In beide gevallen spreekt Ford over het Titanium-model, de duurdere en luxere Vignale kost tenminste 42.550 euro. De Wagon zal waarschijnlijk 1.500 euro duurder zijn.

Tegelijkertijd met de onthulling van de prijzen van de vernieuwde Mondeo Hybride deelt Ford ook de prijzen van een model aan de andere kant van het motorische spectrum. De Mondeo zal namelijk ook besteld kunnen worden met een tweeliter EcoBlue-dieselmotor. De krachtbron produceert 150 pk en liefst 370 Nm aan koppel. Standaard wordt de auto geleverd met een handgeschakelde zesbak, maar optioneel levert Ford ook een achttrapsautomaat. De diesel kost tenminste 44.355 euro. De Wagon is wederom 1.500 euro duurder. De auto’s zijn per direct te bestellen.