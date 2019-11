Ferrari-baas Binotto: “Vettel en Leclerc hebben een goede relatie”

Dat was te merken ja.

Het zijn de minst leuke weken van een relatie. Je kent het vast wel, vlak voordat het uit gaat. Eerst probeer je het nog te lappen met loze beloftes en valse voorwaarden. Dan komt er een aller-allerlaatste kans en verpruts je die kans natuurlijk met beide handen. Scheelt toch weer een lastig gesprek en een bosje bloemen.

Vervolgens kom je in een situatie terecht waarin je nog bij elkaar bent, maar dat het al voorbij is. Wachtend op de nieuwe woning of op je ouders die van jouw voormalig slaapkamer een fitnessruimte heeft gemaakt. Als je kijkt naar de momenten dat Leclerc en Vettel bij elkaar staan, krijg je precies dát gevoel.

Volgens Ferrari teambas Matteo Binotto is dat helemaal niet het geval. Dat is opmerkelijk, want gisteren beleefde de Ferrari-coureurs een nieuw dieptepunt door veel risico te nemen met inhaalacties aan het einde van de race, waarbij ze allebei aan het kortste einde trokken. Geen van de Ferrari-coureurs pakten punten tijdens de GP van Brazilië. Beide gaven ze elkaar de schuld van de inhaalactie en lijkt het erop dat de relatie nog verder verslechterd is. Niets is echter minder waar, zo meldt Binotto aan Autosport.

Het klopt dat het een lastige situatie is om aan te pakken, zeker na Monza. Ze hebben beide toegelicht aan elkaar hoe ze erin staan. Gewoon even de koppen bijenkaar. In Rusland hadden we eer zo’n situatie. Op dit moment hebben ze een goede verstandhouding met elkaar en gaat het prima samen. Natuurlijk, wat tijdens de GP van Brazilië gebeurde helpt niet, maar er is absoluut geen drama.

De opvolger van Maurizio Arrivebene gaat de de clash tussen Leclerc en Vettel nog wel onderzoeken en evalueren. Dat gebeurt dan wel in Maranello, zodat de adrenaline en emotie tot een normaal punt gedaald is, aldus de aimabele Italiaan, die hoopt dat beide coureurs nog even een spijtbetuiging doen aan het team. De laatste keer dat beide Ferrari’s een DNF behaalden, was tijdens de GP van Singapore in 2017.