Deze 6 dingen vielen ons op aan de GP van Brazilië 2019

Uiteraard hebben we ook alle standen en overzichten. Je leest het hier, op Autoblog.

Wederom hebben we kunnen genieten van een interessant weekend met een waanzinnig leuke race op de zondagavond. In tegenstelling tot het Nederlands elftal weet de Nederlandse inbreng in deze sport beter te kwalificeren en daadwerkelijk te winnen.

Natuurlijk was de race van Verstappen er eentje om in te lijsten, maar er gebeurde dit weekend zoveel meer. Daarom hebben we zes dingen die ons opvielen en natuurlijk alle standen en overzichten die ertoe doen!

1. Wat een race!

Er is natuurlijk een groot gat tussen heel spannend en doodsaai, maar de GP van Brazilië was vanaf het begin tot het einde erg spannend. Zo’n safetycar zorgt ervoor dat het veld lekker door elkaar gehusseld wordt en dat miste zijn uitwerking niet. Natuurlijk zijn er saaie races in een seizoen, maar sinds de GP in Frankrijk zijn er nauwelijks écht saaie races geweest.

2. Bij Ferrari moeten ze even een heisessie doen

De legende wil dat Rob Geus de perschef gaat worden van de Scuderia Ferrari. Het valt te prijzen dat Ferrari de coureurs tegen elkaar laat racen. Daar Leclerc en Vettel in dezelfde auto zitten en behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn, komen ze elkaar geregeld tegen op de baan. In dit geval maakte het niet heel veel meer uit voor de standen in het kampioenschap, maar 0 punten mee naar huis nemen is schandalig voor een team dat sowieso 5 en 6 moet kunnen finishen. Let wel: de snelheid was absoluut aanwezig om in elk geval één Ferrari op het podium te krijgen. Voorheen werd de onrust bij voormalig teambaas Arrivibene gelegd, maar met Binotto gaat het voorlopig nog niet veel beter. Wellicht dat Vettel en Leclerc poedelnaakt op een skippybal over hun emoties moeten gaan praten, ofzo.

3. Het gat is te groot

Dit is natuurlijk een enorme dooddoener. Een open deur. Water is nat. Maar het verschil tussen de topteams en de de rest is bizar groot. Niet zozeer in de race ditmaal, maar in de kwalificatie. Als de nummer 7 (Gasly) acht tienden van een seconde sneller zou zijn (wat een mega prestatie is in de F1), dan zou de Fransman nog stééds op nummer 7 staan. De F1 is daarmee een raceklasse geworden met twee klassen erin, eigenlijk. Net als bij Le Mans.

4. De rest is briljant

Aan de andere kant zijn er ook spannende elementen. De top 3 zit behoorlijk dicht bij elkaar, alhoewel dat zelden tot vuurwerk leidt. Maar stel dat dezelfde Gasly 8 tienden van een seconden langzamer zo zijn, dan stond hij niet op P7, maar P17. Het is jammer dat het een strijd om een paar resterende puntjes, maar juist daar is er veel actie te zien. Nog leuker is dat het bijna niet te voorspellen is welk team goed gaat scoren. Denk de top 3 weg en je hebt een fantastische raceklasse.

5. Red Bull neemt een uitstekende vorm mee voor 2020

Aangezien de regels nauwelijks veranderen voor 2020, kunnen de teams in principe op dezelfde basis doorgaan. Ze hoeven zich niet stuk te bijten op grote reglementswijzigingen. Voor Red Bull is dat een uitstekend vooruitzicht. Ze hebben de vorm uitstekend te pakken. Niet alleen het aërodynamisch pakket lijkt uitstekend te zijn, ook het vermogen van de Honda motor doet niet veel onder voor de PU van Mercedes. Daarbij kunnen ze bij Red Bull de bandenslijtage beter beheren dan bij Ferrari. Het is absoluut geen garantie, maar er is dus een grote kans dat Red Bull niet meer een seconde achter de andere Mercedes en Ferrari zit.

6. De switch van Albon en Gasly was een goede

Een demotie ontvangen is nooit leuk. Het kan je een behoorlijke tik geven. Waarschijnlijk hebben ze uitstekende sportpsychologen bij Toro Rosso, want zowel Gasly en Albon stellen niet teleur. Natuurlijk had Gasly wat geluk en Albon behoorlijk wat pech, maar beide coureurs laten consistente groei zien de laatste periode. Een mooi luxeprobleem om te hebben.

Rijderskampioenschap

Er zijn een paar interessante mutaties. Dankzij het uitvallen van beide Ferrari’s kan Verstappen doorschuiven naar de derde positie. Vettel is geen bedreiging meer voor hem en Leclerc moet erg zijn best doen om er nog voorbij te komen. Daar vlak achter is het nog leuker. Aanvankelijk leek het erop dat Albon een flinke sprong ging maken, maar dat werd dus Gasly. Beide Alfa Romeo coureurs maken ook een sprongetje.

Constructeurskampioenschap

Ook hier gebeurt er buiten de top 3 voldoende leuks. Toro Rosso zit Renault nu wel heel erg dicht op de hielen. Natuurlijk zorgde de podiumplaats van Gasly voor de enorme sprong. Normaliter vechten de niet Top 3 teams om de laatste puntjes. Ondanks de flinke toename in punten, heeft Alfa Romeo verder niet veel gebracht, helaas.

Kwalificatieduel

Pijnlijk voor Robert Kubica, maar hij geeft een nieuwe betekenis aan het begrip Pool Position. Zijn teammaat George Russell is tot nu toe sneller geweest in de kwalificaties. Het verschil is wel constant: een halve seconde. Vettel is bezig aan een indrukwekkende comeback. Aanvankelijk leek Leclerc de overhand te hebben, maar de Duitser heeft zichzelf weten te herpakken. Ondanks dat de coureurs nog een ronde moeten kwalificeren, staat het al vast of ze gewonnen of verloren hebben van hun teamgenoten.

Snelste ronde

Waarschijnlijk was het dankzij alle commotie in de race niet direct opgevallen, maar het is Valtteri Bottas die in ronde 43 de snelste tijd neerzette. Ondanks de hegemonie van Hamilton dit seizoen, is het een tijdje geleden dat de Brit op Pole Position stond. Of een snelste ronde reed.

Driver of the Day

Met 22% van de stemmen pakte Max Verstappen naast pole position en de winst ook nog eens de publieksprijs. Volkomen terecht, alhoewel Albon en Gasly ook boven hun kunnen hebben gepresteerd. En wat te denken van Carlos Sainz? Aan de andere kant kwam de overwinning niet aanwaaien bij de Nederlander. Tot twee maal toe heeft hij Hamilton weten te verschalken. Dat is best een bijzonder indrukwekkende prestatie.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

16. GP van Rusland (Hamilton)

17. GP van Japan (Bottas)

18. GP van Mexico (Hamilton)

19. GP van Amerika (Bottas)

20. GP van Brazilië

Deze races staan nog op de kalender:

1 december: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Abu Dhabi worden vrijdag 29 november verreden om 10:00!