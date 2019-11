Met deze cijfers gaat de BMW i4 Tesla’s verslaan

Musk & Co zijn gewaarschuwd!

Of de BMW 3 Serie en Tesla Model 3 concurrenten zijn, laten we even in het midden. Qua auto en concept zijn ze lastig te vergelijken, maar de Model 3 is ongeveer even groot en kost ongeveer hetzelfde. Logisch dus, dat we men het vergelijk maakt.

Het verschil is alleen dat de Model 3 op dit moment véél beter verkoopt. Volgens de fans komt dat door de superieure kwaliteiten van de auto. Nu zullen we niet ontkennen dat de Model 3 absoluut zijn kwaliteiten heeft, maar die 4% bijtelling speelt zeker mee. Enfin, tijd voor BMW om terug te slaan. Dat gaan ze doen met onder andere de BMW i4.

De auto zit volgens BMW in ‘het hart van de BMW-range’, samen met de 3 Serie en 4 Serie modellen. Daarmee lijkt de BMW i4 een rechtstreekse aanval op de nu enorm populaire Tesla Model 3. Normaliter was de consensus eenvoudig: qua auto is de (vul willekeurig merk in) beter dan de Tesla, maar als het aankomt op elektrische aandrijflijnen aankomt is Tesla schier ongenaakbaar.

Nou, de laatste dagen enorme succes van het Amerikaanse merk lijken nu wel geteld. BMW heeft de specificaties vrijgegeven van de i4 en ze zijn om van te watertanden. Ok, er zit geen zes-in-lijn onder de kap, maar de rest is veelbelovend. We beginnen meteen maar goed: het maximum vermogen van de i4 bedraagt maar liefst 530 pk! Deze elektromotor wordt van sap voorzien door een accupakket van 80 kWh. Op een volle lading is het mogelijk om 600 km ver te komen. De sprint van 0-100 km/u is achter de rug in vier seconden. Kijk, dat zijn de betere specificaties.

Ook het laden gaat snel, in 35 minuten kun je de accu op 80% krijgen. Qua cijfers scheelt het dus niet veel met de vanmorgen geïntroduceerde Ford Mustang Mach-E. Even snelladen voor een beetje meer range? Geen probleem: in zes minuten tijd heb je 100 km extra actieradius. De BMW i4 staat gepland voor 2021. Tot die tijd heeft de Model 3 nog het rijk alleen, maar dat de traditionele fabrikanten eraan komen, staat onomstotelijk vast. Naast de i5, komt BMW met nog meer elektrische modellen.