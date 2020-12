Tesla vergeet 100 miljoen af te tikken aan Duitsers - Autoblog.nl

Tesla moet even leren dat gewoon schuiven met dat geld ook in Duitsland noodzakelijk is.

Over het algemeen verloopt de bouw van Tesla’s gigafabriek in Duitsland op het oog voorspoedig. De toko van Elon Musk toont andermaal aan dat als je de juiste connecties hebt er veel mogelijk is. Hoewel Tesla geen volledige vergunning kreeg voor de bouw van de fabriek, wordt er toch verdacht snel gebouwd in het groene loof van Grünheide. Enkele overstekende boomknuffelaars in ketens, hagedissen en slangen vormen slechts korte afleidingen. Bundeskansler Merkel heeft de bouw van de fabriek namelijk een soort prestigekwestie gemaakt en Elon zachtjes ‘wir schaffen das‘ in het oor gefluisterd.

Obstakeltje

Toch is er weer een klein obstakeltje in de weg van de bouw gekomen en wel in de vorm van 100 miljoen Euro. Tesla moet deze koude harde miljoenen namelijk overmaken aan de Duitse overheid als onderdeel van het spel met gedeeltelijke vergunningen. Men houdt namelijk formeel nog rekening met de mogelijkheid dat een volledige vergunning uiteindelijk toch niet afgegeven wordt. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat BMW, Daimler en VAG even de juiste mensen met beslissingbevoegdheid een leuk kerstpakket sturen. In dat geval moet de hele meuk weer afgebroken worden en daarvoor moet Tesla een borg betalen aan de overheid.

Tesla betaalt borg niet

Kwaliteitspublicatie Die Zeit bericht nu dat Tesla een nieuwe betaling van 100 miljoen Euro had moeten voldoen op 17 december. De Amerikaanse schavuiten hebben dat echter nagelaten. Als consequentie daarvoor mogen ze naar verluidt voorlopig weer even geen boompjes ruimen en geen machines installeren in de spuiterij. Tesla moet nu voor vier januari alsnog voldoen aan de borgbetaling.

Wanbetalers

Omdat Tesla momenteel zwemt in het geld, moet het allemaal niet zo’n probleem zijn. In oktober miste Tesla ook al een betaling aan de waterleverancier, waardoor de watertoevoer kortstondig werd afgesloten. Dat werd toen snel opgelost. Maar is dit gewoon slordig van Tesla, of zit er iets meer achter? En ben jij zelf eigenlijk ook een wanbetaler? Laat het weten, in de comments!