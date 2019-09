Volvo start proef in Nederland om te helpen bij reanimaties

Hartstilstand? Wellicht dat een Volvo-rijder je direct kan helpen.

Een persoon die een hartstilstand krijgt heeft acuut hulp nodig. Daarbij kan het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) levensreddend zijn. Ze hangen bijvoorbeeld in openbare gebouwen en op scholen, maar de kans is klein dat je er thuis eentje aan de muur hebt hangen.

Na het bellen van het noodnummer duurt het, afhankelijk waar je bent, enkele minuten voordat er een ambulance aanwezig is. Volvo gaat een handje helpen en start in Nederland een interessante proef. 20 Volvo-rijders krijgen een AED in de auto. Deze is gekoppeld aan HartslagNu, het landelijke oproepsysteem voor reanimatie door burgerhulpverleners.

Mocht de bestuurder (een burgerhulpverlener) in zijn Volvo onderweg zijn en een melding krijgen, dan kan deze persoon als eerste ter plaatse komen bij een noodsituatie. Via het infotainmentsysteem wordt een binnengekomen melding namelijk gekoppeld aan de navigatie. Nog voor de politie of ambulance er zijn met een AED is de burgerhulpverlener ter plaatse. Hoe bar het ook klinkt, het kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Volvo verwacht over een maand te kunnen beginnen. Dan zal de eerste Volvo met een AED aan boord zich op de Nederlandse wegen gaan begeven. In samenwerking met HartslagNu start de pilot in Noordoost-Nederland. Dit gebied is uitgekozen omdat juist hier de minste AED’s per 1.000 inwoners zijn te vinden.