Ferrari is van plan Leclerc te benadelen

Verrassing!

Ferrari mag dan eindelijk een coureur uit zijn opleidingsprogramma naar het officiële fabrieksteam hebben gepromoveerd, de Scuderia zal Charles Leclerc niet gelijk behandelen als stercoureur Sebastian Vettel. In navolging van de onthulling van de SF90 heeft teambaas Mattia Binotto laten weten Leclerc als een pion te zullen gebruiken, wanneer het dit nodig acht.

De Italiaanse equipe staat erom bekend zijn sterkste coureur te ondersteunen door middel van een tweede viool en deze traditie lijkt het voorlopig nog niet te gaan doorbreken. Hoewel Charles Leclerc door velen wordt gezien als een toekomstig wereldkampioen, zal Ferrari de Monegask met name in de eerste fase van het seizoen opofferen, als blijkt dat Vettel daardoor een voordeel in het kampioenschap kan krijgen. De viervoudig wereldkampioen moet in zijn vijfde jaar bij de renstal de titel nu écht naar Maranello brengen.

Volgens Binotto, die opgeklommen is van technisch tot algemeen directeur van de renstal, is dit niet meer dan logisch. Zo vertelt de Italiaan:

“I think it’s normal, especially early in the season, that if there are particular situations our priority will be Sebastian. He is the guide with which we aim for the championship. But there’s no prejudice – the absolute priority is for Ferrari to win.”