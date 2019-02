Hagelnieuwe Buick verkocht voor 200K euro’s

Voor iedere eigenaar van een auto die ook maar een klein beetje zeldzaam is: we hopen dat je hem netjes hebt bewaard.

Tegenwoordig maakt Buick vrijwel alleen nog maar gerebadgede Opels, maar halverwege de jaren ’80 was dit wel anders. Sterker: de autofabrikant kreeg destijds het doel de krachtigste sedan binnen het volledige gamma van General Motors (GM) te maken. Buick besloot zijn Grand National als basis te gebruiken voor de uiteindelijke GNX, die in een gelimiteerde oplage van slechts 500 exemplaren werd gebouwd. Het allerlaatste exemplaar van de zeer fraaie GNX is recentelijk voor 220.000 dollar verkocht.

Opmerkelijk is dat dit niet #500 is, maar #547. Nadat Buick alle vijfhonderd stuks de wereld in had geschoten, bleek de vraag groter te zijn dan het aanbod. GM had daar op dat moment geen trek meer in en besloot een andere partij, ASC/McLaren, nog eens 47 exemplaren te laten produceren. Hoewel het de bedoeling was dat GM de eerste en laatste van deze serie in handen kreeg, gebeurde dit uiteindelijk niet.

In plaats daarvan vertrok #547 naar een doodgewone dealer in de Verenigde Staten. De laatste exemplaren van de auto waren aanvankelijk niet erg in trek. Omdat de enkele dealers die een exemplaar hadden op de hoogte waren van de vraag naar de GNX, plakten zij enorme prijskaartjes op de wagens. Toen de overgebleven GNX’en na verloop van tijd niet werden verkocht en de prijzen werden bijgesteld, sloeg de eerste eigenaar van dit exemplaar zijn slag. De man ontdekte echter pas dat hij het allerlaatste exemplaar in handen had, toen GM hem ineens begon te bombarderen met krankzinnige aanbiedingen. Hij weigerde toe te geven en behield zijn auto, daar ook hij het (financieel) potentieel inmiddels zag. Hoewel de eigenaar drie jaar geleden nog de mogelijkheid kreeg de auto voor een torenhoog bedrag te verkopen, besloot hij recentelijk pas afscheid te nemen van zijn GNX. Op een veiling in de Verenigde Staten werd de auto verkocht voor 220.000 dollar, omgerekend 194.000 euro.

De Buick GNX was ten opzichte van het basismodel een absolute muscle car. Om het doel van General Motors te realiseren werd het vermogen van de krachtbron opgewaardeerd naar 280 pk en bijna 500 Nm. Buick was echter voorzichtig geweest met zijn prestatiecijfers; in werkelijkheid produceerde de motor ruim 300 pk en zelfs 570 Nm. Het extra vermogen was te danken aan een nieuwe T-3 turbo van Garrett, een inlaatpijp met keramische coating en een betere intercooler. In minder dan vijf seconden snelt het apparaat naar de 100 km/u.