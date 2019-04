Ferrari trapte in trucje van Horner, aldus Horner

Het is ook een sluwerd, die man van Ginger Spice.

Vanochtend was het weer zover, een Formule 1 race. Het was ook nog eens de duizendste, dus ze hadden wat te vieren. Helaas betreft Formule 1 een sport en die kunnen soms tergend saai zijn. Kijk naar de wedstrijd van PSV vanmiddag: ja, de Eindhovenaren wonnen. Maar zelfs voor de die hard PSV-fan was het niet om aan te zien. Dat heb je ook met Formule 1 races. De ware prestatie vanochtend werd geleverd door de neutrale Formule 1 fan. Die moest wakker zien te blijven, luisterend naar een man die nogal wrok koestert jegens Renault.

Terug naar de race. Ondanks de veelbelovende optredens in Spanje en Bahrein, kon Ferrari vandaag niet echt feestvieren. De welbesnorde Sebastian Vettel eindigde op P3, terwijl LeClerc niet verder kwam dan P5. Door die tegenvallende prestaties staat Verstappen op de derde plaats in het kampioenschap, wat eigenlijk niet eens zo’n verkeerde positie is, gezien de omstandigheden.

Het leek erop dat hij op P5 zou eindigen, maar dankzij een uitgekiende strategie kon hij toch vierde worden. Althans, dat stelt Christian Horner. De Britse teambaas zag dat hij absoluut geen vuist kon maken tegen de Ferrari’s.

We hebben de pitstop strategie voor iedereen op de baan bepaald, eigenlijk. Onze gedachtegang was eigenlijk vrij duidelijk. De meeste kans om iets te kunnen doen was in combinatie met een tweestops strategie. Helemaal als er een Safety Car situatie zich zou voordoen.

Dat is op zich vrij logisch. Dat is precies hoe Verstappen en Ricciardo in staat waren om de GP van China te winnen vorig jaar. Toen trok Ricciardo aan het langste eind. Ondanks dat er van een degelijke situatie geen sprake was, hebben ze wel bij Ferrari een stootje kunnen uitdelen.

Ik denk dat dat we een minder snelle auto dan de Ferrari hadden, vandaag. De beste manier voor ons om een van auto’s te verslaan was door te kiezen voor de tweestops strategie. Daardoor ging Vettel eerder naar binnen en lieten ze Leclerc nog even buiten rijden. Daardoor konden wij een plaatsje opschuiven. P4 was het maximaal haalbare vandaag.

We missen echter wel het stukje dat Ferrari te lang heeft gewacht met het naar binnenhalen van Leclerc. Die moest enkele ronden op oude banden rijden waardoor Verstappen de P4 in de schoot geworpen kreeg. Op pure snelheid kwam Verstappen niet in de buurt van Leclerc vandaag. Gelukkig hoeft het niet hierbij te blijven, want er is licht aan de horizon: