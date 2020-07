Mercedes-AMG GT Black Series: de eerste officiële beelden!

Het duurde even, maar hier is dan eindelijk weer een nieuwe Black Series.

De laatste keer dat Mercedes een Black Series presenteerde is al even geleden. Acht jaar geleden, om precies te zijn. Toen presenteerde Mercedes de SLS Black Series, die inmiddels al een icoon aan het worden is. Het is nu eindelijk tijd voor de volgende Black Series.

De eerste onofficiële beelden van de AMG GT Black Series lekten gisterochtend al op het internet. Mocht er nog iemand twijfelen aan de authenticiteit daarvan, dan worden deze twijfels nu weggenomen. Mercedes deelt namelijk de eerste officiële beelden van het topmodel van de AMG GT-reeks.

Mercedes kiest een bijzondere manier om de auto aan de wereld te tonen. Dit doen ze namelijk via een video met Tim Burton, beter bekend als Shmee150, in de hoofdrol. In de video maakt hij zogenaamd spionagefoto’s van de Black Series, om er vervolgens mee van door te gaan. Shmee heeft zelf zowel een SLS Black Series als een AMG GT-R Pro in zijn overvolle garage staan.

Zoals we gisteren al konden zien, leunt het ontwerp van de Black Series sterk op dat van de AMG GT3. De enorme gapende grille komt bijvoorbeeld regelrecht van de racewagen. De spoiler is een slagje kleiner dan die van de GT3, maar voor straatauto-begrippen is die nog steeds gigantisch.

Waar de AMG GT-R een centrale uitlaat heeft, krijgt de Black Series aan weerskanten twee uitlaten. Verdere opvallende details zijn de kieuwen boven de voorwielen en de grote openingen in de motorkap. Je zult de Black Series dus niet snel verwarren met de AMG GT-R.

Iedereen is natuurlijk heel benieuwd naar de technische specificaties, maar die houdt Mercedes helaas nog voor zich. Het schijnt dat AMG GT Black Series maar liefst 720 pk zal krijgen. Daarmee valt de 585 pk van de AMG GT-R Pro in het niet. Voor meer details en foto’s moeten we nog even geduld hebben. Road and Track weet te melden dat de officiële onthulling volgende week zal plaatsvinden.