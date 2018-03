NL schuurvondst legt horror en buitenkansjes bloot

Het beste soort schuurvondst dus.

Behalve natuurlijk als die horror Texas Chainsaw Massacre-achtige taferelen betreft, maar daar is in dit geval geen sprake van. Hoewel het ietwat unheimische sfeertje op de plaatjes anders doet vermoeden, zijn de enige slachtoffers in dit verhaal namelijk van het metalen soort. In het boerengat De Mortel werden ettelijke klassiekers aangetroffen in de schuren en de tuin van iemand die kennelijk overleden is. De auto’s worden nu namelijk geveild door BVA Auctions en er staat bij dat ze ‘uit een nalatenschap’ afkomstig zijn.

Het gaat met name om fabrikaten van grote namen als Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Alfa Romeo en Mercedes-Benz. Ook een Renault 5 Maxi maakt deel uit van de collectie, alsmede een enorme zwik losliggende onderdelen. Het ding is alleen: het meeste spul verkeert in deplorabele staat. Sommige van de auto’s staan duidelijk al decennia weg te roesten en dienen nog slechts als ankerpunt voor het nodige mos.

In totaal beslaat de veiling 158 kavels (lijst), waarvan velen slechts onderdelen betreffen die je op de kop kan tikken voor een paar Euro. Heb je een oude Jaaaaaag is het misschien wel interessant om te kijken of er nog iets bijzit wat je kan gebruiken. Een stuk of dertig à veertig kavels zien eruit alsof ze ooit weer op eigen kracht kunnen bewegen. Misschien.

Het hoogste bod is voorlopig uitgebracht op de Renault 5 Maxi en staat op 50.500 Euro. Serieus geld dus. Maar in de luwte van dit topstuk lijken er betere deals gesloten te kunnen worden. Wat te denken van een Ferrari 365 GT4 2+2 voor 15.600 Euro of Mercedes 230 SL Pagode voor 10.900 Euro (huidige bod). Wie durft?