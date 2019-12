Bentley Conti GT Pikes Peak is een dik feestnummer

De Britse autofabrikant pakt uit.

Het is december en dat betekent dat dé feestmaand van het jaar is aangebroken. Ook Bentley viert feest met deze bijzondere Continental. Traditionele magazines spreken doorgaans over een ‘dik feestnummer’ als ze iets te vieren hebben. Bentley ook, maar in dit geval gaat het om een auto. En wat voor één.

De Bentley Continental GT Limited Edition is een auto die in gelimiteerde oplage gemaakt gaat worden. Het automerk staat stil bij het feit dat ze in juni een record wisten te rijden met de nieuwste generatie Conti GT op de Pikes Peak International Hill Climb in de Verenigde Staten. Geen enkel andere productieauto is op dit moment sneller dan de Bentley op de heuvelklim. De Bentley wist de 156 bochten naar boven af te werken in een tijd van 10 minuten en 18,4 seconden.

Wellicht dat ze bij Bentley dachten: moeten we het nu wel of niet doen, zo’n speciaaltje? Tussen juni en december zit nogal een gat immers. Uiteindelijk is het een ja geworden, met deze Continental GT tot gevolg.

De Bentley komt in een oplage van 15 stuks op de markt. Het feestmodel heeft een uniek exterieur en interieur gekregen, met de tijd van de heuvelklim verwerkt in het dashboard. De W12 levert, net als de reguliere Conti GT, 635 pk en 900 Nm koppel. Daarmee sprint het kanon in 3,7 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 333 km/u.

Het resultaat is een over-de-top Bentley geworden die op geen enkel mogelijke manier subtiel te noemen is. Check alleen al die grote 100 in de grille. Een verwijzing naar het 100-jarige bestaan van het merk dit jaar. Fraai of niet: met deze Bentley ben je aanwezig.