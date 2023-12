Vlad Putin is nu een schimmige autoverkoper

Vladimir Vladimirovitsj Putin heeft de grootste autodealer van Rusland overgenomen en is nu een schimmige autoverkoper. Nu maar hopen dat uw trouwe verslaggever geen Novitsjok in zijn onderbroek krijgt.

Vladimir Putin moet volgend jaar weer een herverkiezing overleven. Maar dat zal wel lukken, want zijn politieke tegenstanders moeten vooral zorgen dat zij überhaupt overleven. De kleine grote man Vlad regeert met ijzeren vuist en op een wijze die geen tegenspraak duldt. Het is sneu gedrag waar helaas tot op heden geen oplossing voor is gevonden. Ondertussen heeft Vlad al 86 procent van zijn leger van twee jaar geleden er doorheen gejaagd. En dan hebben we het nog niet over de slachtoffers aan de andere zijde.

Kortom, doffe, nare, engnekkige ellende. Hoewel het dan ook weer zo is dat Vladimir er nooit een geheim van gemaakt heeft dat hij dit zou doen als de NAVO en EU hem te na zouden komen. Vijf jaar geleden zei Rutte’s voorganger bij de NAVO Jaap de Hoop Scheffer dat al (video). Maar ja, voor fijne nuances is geen plaats in een wereld waar iedereen kleur moet bekennen.

Ondertussen gaat de Russische economie als een speer door alle sancties heen. De olie- en gasbaten zijn zeer gezond, want het Oosten heeft geen trek in sancties. Deze geldstromen voeden dan weer de binnenlandse maakindustrie. Want die moet natuurlijk op volle toeren draaien om de oorlog te faciliteren. En voor de meelopende oligarchen zijn de Ferrari’s, Lambo’s en Rolls-Royce’s nog steeds vrij verkrijgbaar. In Dubai worden massaal dure bakken verkocht met stuur- en stoelverwarming.

Desalniettemin kruipt Putin nou ook zelf in de autohandel. Hij heeft Ruslands grootste dealerbedrijf ‘Rolf’ onder controle van de overheid gebracht. Tijdelijk aldus het regime van Vlad, om de economische situatie het hoofd te bieden. Maar Sergei Petrov, eigenaar van de dealergroep, weet dat het anders ligt. Tijdelijk wordt permanent, zo zegt hij met de gelatenheid die alleen Russen kunnen hebben bij machtsmisbruik van de overheid.

Sergei Petrov is een van de Russen die zijn kans zag na het vallen van de muur. Zijn bedrijf behelst(e) 59 dealerschappen in Moeder Rusland die samen 100.000 nieuwe auto’s per jaar verkopen. Dat is een fors percentage van de gehele Russische markt die sinds de oorlog nog geen miljoen auto’s per jaar bedraagt (officieel). Sergei is echter geen vriendje van Vlad. In 2014 ondertekende hij net als enkele andere oligarchen een manifest tegen de annexatie van de Krim. Het behoeft geen uitleg dat dit zo zijn gevolgen heeft. Later werd een topmanager van Rolf 8,5 jaar de bak ingegooid. Petrov zelf woont in Oostenrijk.

Putin is dus nu met recht een sleazy car salesman. Waarvan akte. En nu even kijken of de wasmachine alweer een nieuwe lading Bamigo’s aankan. Weet iemand hoe vaak je moet wassen voordat die Novitsjok er een beetje uit is?