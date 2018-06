FIA wil een alternatief voor de geblokte vlag

Van handwerk komen ongelukken.

Afgelopen weekend hebben we weer mogen genieten van de Canadese GP waar Max een podiumplek pakte. Teamgenoot Daniel Ricciardo rijdt vlak achter hem en staat op het punt de snelste ronde van Verstappen af te pakken in de laatste ronde. Tenminste, daar leek het op, want de race wordt ineens beëindigd met de geblokte vlag in ronde 69 van de 70. Vervelend voor Ricciardo, want de regels zeggen dat de race ten einde is bij het zwaaien van de vlag. Ook als die niet juist gezwaaid wordt om wat voor reden dan ook. Naast dat maakte het niet veel uit voor het verloop van de race.

Dit vervelende foutje is niet te wijten aan één persoon. Degene die de vlag zwaaide was fotomodel Winnie Harlow, maar omdat F1 niet haar gebied van expertise is doet ze dat op een signaal die de officials geven. Blijkbaar is er door één van de twee, of door miscommunicatie, een foutje gemaakt waardoor de race dus te vroeg beëindigd werd. Overigens is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, in 2002 was de eer aan voetballer Pelé om de geblokte vlag te zwaaien. Hij was echter te laat, waardoor de race juist een ronde langer door ging.

Je zou zeggen dat met een interval van 16 jaar, zonder desastreuze gevolgen, dit gewoon een keer kan gebeuren. Maar een dergelijk voorval is al genoeg voor de FIA om de regels te verscherpen. Want wat is dat eigenlijk voor een omslachtig proces, dat zwaaien met een vlag. Er zijn toch veel betere manieren om een race te beëindigen zonder dat er onduidelijkheid ontstaat?

Oké, er zit ook een veiligheidsmaatregel aan. Als een race te vroeg wordt afgevlagd is er een kans dat marshals de baan oprennen en aangereden worden door een coureur die volgens de officiële telling rijdt. Natuurlijk is veiligheid de ondertoon voor elke maatregel van de FIA. Hoofdpersoon Charlie Whiting zou vinden dat de vlag ook digitaal boven de start/finish getoond moet worden. Zo kunnen de marshals of eventuele gastzwaaiers altijd zeker weten of de race afgelopen is of niet.

Image-credit: Winnie Harlow op Twitter.