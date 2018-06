Aston Martin onthult hun nieuwe GT-racers

Heet spul uit Gaydon.

De GTE-versie van de nieuwe Vantage kwam vrijwel meteen na de introductie van de straatversie. Dit zodat de auto op tijd aangepast kon worden aan de regels voor Le Mans 2018. Daar zal de felgroene Aston Martin Vantage GTE debuteren komende zaterdag. Ondertussen komt Aston Martin met twee nieuwe racers: de Vantage GT3 en GT4.

Afgezien van de kleur lijken de GT3 en de GTE op elkaar, de verschillen zitten voornamelijk onder de carrosserie. De GT3-regels zijn namelijk iets minder streng dan de GTE-regels en dus kon Aston Martin met de Vantage GT3 het volledige potentieel van de racer benutten. Dat doen ze door de auto zo’n 540 pk en 700 Nm koppel te geven, uiteraard uit de standaard vierliter V8 van AMG. Het zorgt ervoor dat de GT3 nog beestachtiger is dan de GTE. En die is ook al niet het toppunt van tam.

Eén klasse lager vinden we de Vantage GT4. Je ziet eigenlijk meteen dat die dichtbij de straatversie van de Vantage zit qua uiterlijk. Dat klopt ook, GT4 is voor de GT-klasses waar de minst krachtige wagens zich vestigen. Er wordt nergens gesproken over specificaties, dus reken maar dat het gewoon een straat-Vantage is met een spoiler en gestript interieur. Overigens ook niks om je voor te schamen.

De auto’s zijn nog niet klaar om te racen op Le Mans dit jaar, maar zullen aangepast worden aan de regels voor 2019. Wel zijn beide bolides te aanschouwen op een showcase van Aston Martin tijdens het LM-weekend. Daar neemt een Aston-testrijder plaats achter het stuur van de Vantage GT3 en geeft een demonstratie van de kracht van de nieuwe GT-racer.